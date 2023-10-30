https://ria.ru/20231030/vzryvy-1906090866.html

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе - РИА Новости, 30.10.2023

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе

Серия взрывов прогремела в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:02

2023-10-30T10:02

2023-10-30T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении. Спустя некоторое время телеканал сообщил еще об одном взрыве в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231023/povrezhdeniya-1904584200.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина