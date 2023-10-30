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Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе - РИА Новости, 30.10.2023
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе
Серия взрывов прогремела в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:02
2023-10-30T10:02
2023-10-30T10:02
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении. Спустя некоторое время телеканал сообщил еще об одном взрыве в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе
"Общественное": несколько взрывов прогремело в Одессе