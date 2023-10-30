https://ria.ru/20231030/vsu-1906141292.html
Балицкий оценил потери ВСУ за неделю в Запорожской области в 746 человек
Балицкий оценил потери ВСУ за неделю в Запорожской области в 746 человек - РИА Новости, 30.10.2023
Балицкий оценил потери ВСУ за неделю в Запорожской области в 746 человек
Российские войска за неделю в Запорожской области уничтожили 746 солдат и 13 танков ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:00
2023-10-30T13:00
2023-10-30T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Российские войска за неделю в Запорожской области уничтожили 746 солдат и 13 танков ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации за период с 23 октября 2023 года отразили более 11 атак противника, уничтожив при этом 746 человек личного состава, 13 танков (в том числе несколько немецких "Леопардов"), 14 боевых бронированных машин и 9 боевых машин пехоты", - написал Балицкий. По его словам, враг не оставляет попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое, используя тактику волнообразного выдвижения при активной поддержке огнем танков и артиллерии. "Также враг продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов. Наши же подразделения продолжают слаженную работу", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий оценил потери ВСУ за неделю в Запорожской области в 746 человек
Балицкий: ВСУ за неделю потеряли в Запорожской области 746 человек и 13 танков
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости.
Российские войска за неделю в Запорожской области уничтожили 746 солдат и 13 танков ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале
.
"Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации за период с 23 октября 2023 года отразили более 11 атак противника, уничтожив при этом 746 человек личного состава, 13 танков (в том числе несколько немецких "Леопардов"), 14 боевых бронированных машин и 9 боевых машин пехоты", - написал Балицкий. По его словам, враг не оставляет попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое, используя тактику волнообразного выдвижения при активной поддержке огнем танков и артиллерии.
"Также враг продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов. Наши же подразделения продолжают слаженную работу", - подчеркнул губернатор.
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