https://ria.ru/20231030/vsu-1906141292.html

Балицкий оценил потери ВСУ за неделю в Запорожской области в 746 человек

Балицкий оценил потери ВСУ за неделю в Запорожской области в 746 человек - РИА Новости, 30.10.2023

Балицкий оценил потери ВСУ за неделю в Запорожской области в 746 человек

Российские войска за неделю в Запорожской области уничтожили 746 солдат и 13 танков ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:00

2023-10-30T13:00

2023-10-30T13:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

евгений балицкий

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Российские войска за неделю в Запорожской области уничтожили 746 солдат и 13 танков ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации за период с 23 октября 2023 года отразили более 11 атак противника, уничтожив при этом 746 человек личного состава, 13 танков (в том числе несколько немецких "Леопардов"), 14 боевых бронированных машин и 9 боевых машин пехоты", - написал Балицкий. По его словам, враг не оставляет попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое, используя тактику волнообразного выдвижения при активной поддержке огнем танков и артиллерии. "Также враг продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов. Наши же подразделения продолжают слаженную работу", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, ситуация в днр и лнр