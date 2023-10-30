https://ria.ru/20231030/voyna-1906096025.html

В Италии предсказали затяжную войну между Израилем и ХАМАС

В Италии предсказали затяжную войну между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 30.10.2023

В Италии предсказали затяжную войну между Израилем и ХАМАС

Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет долгой и неизбежно приведет к драматическим последствиям для гражданского населения, заявил министр... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:31

2023-10-30T10:31

2023-10-30T10:31

в мире

израиль

италия

гуидо крозетто

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет долгой и неизбежно приведет к драматическим последствиям для гражданского населения, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa. "Пусть европейцы не питают иллюзий, война, к сожалению, будет долгой... Израиль делает то, что обещал сделать уже несколько дней. Они будут идти вперед. Посмотрим, какими могут быть политические последствия", - сказал он. "К сожалению, совершенно очевидно, что гражданские последствия есть и будут, даже драматические... Израильтяне учли тот факт, что им придется заплатить очень высокую человеческую и медийную цену", - добавил Крозетто. По словам министра обороны Италии, целью ХАМАС является "полное уничтожение, любым способом, Израиля и всех евреев". Комментируя высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что ХАМАС борется за освобождение палестинского народа, Крозетто сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Анкару, чтобы "лично понять" турецкую позицию. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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в мире, израиль, италия, гуидо крозетто, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году