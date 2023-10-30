Рейтинг@Mail.ru
Киевские власти сообщили о разрушении двух объектов в Запорожье и Бериславе - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906194567.html
Киевские власти сообщили о разрушении двух объектов в Запорожье и Бериславе
Киевские власти сообщили о разрушении двух объектов в Запорожье и Бериславе - РИА Новости, 30.10.2023
Киевские власти сообщили о разрушении двух объектов в Запорожье и Бериславе
Власти Украины утверждают, что в Запорожье и в городе Берислав соседней Херсонской области разрушены два инфраструктурных объекта. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:34
2023-10-30T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
запорожье
украина
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856085465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_690e2157c15f3c8e90fc767408bcc101.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что в Запорожье и в городе Берислав соседней Херсонской области разрушены два инфраструктурных объекта. "Разрушен объект социальной инфраструктуры (в результате удара по городу Запорожье - ред.)", - приводит телеканал 5.ua слова назначенного Киевом главы Запорожской обладминистрации Юрия Малашко. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Бериславе на правом берегу Днепра поврежден объект критической инфраструктуры. "Берислав остался без электроснабжения… Атакован объект критической инфраструктуры... определяем степень повреждения", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Киев не признаёт их результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. В Херсонской области под контролем России находится 75% территории региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.
https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904905747.html
https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903559099.html
херсонская область
запорожье
украина
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856085465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b6e4e2e9e97aa471083686b931724ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , запорожье, украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Запорожье, Украина, Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киевские власти сообщили о разрушении двух объектов в Запорожье и Бериславе

Украинские власти: в Запорожье и Бериславе разрушены два объекта инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что в Запорожье и в городе Берислав соседней Херсонской области разрушены два инфраструктурных объекта.
"Разрушен объект социальной инфраструктуры (в результате удара по городу Запорожье - ред.)", - приводит телеканал 5.ua слова назначенного Киевом главы Запорожской обладминистрации Юрия Малашко.
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов
24 октября, 13:14
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Бериславе на правом берегу Днепра поврежден объект критической инфраструктуры. "Берислав остался без электроснабжения… Атакован объект критической инфраструктуры... определяем степень повреждения", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Киев не признаёт их результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. В Херсонской области под контролем России находится 75% территории региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО
18 октября, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЗапорожьеУкраинаЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала