https://ria.ru/20231030/ukraina-1906194567.html

Киевские власти сообщили о разрушении двух объектов в Запорожье и Бериславе

Киевские власти сообщили о разрушении двух объектов в Запорожье и Бериславе - РИА Новости, 30.10.2023

Киевские власти сообщили о разрушении двух объектов в Запорожье и Бериславе

Власти Украины утверждают, что в Запорожье и в городе Берислав соседней Херсонской области разрушены два инфраструктурных объекта. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:34

2023-10-30T15:34

2023-10-30T15:34

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что в Запорожье и в городе Берислав соседней Херсонской области разрушены два инфраструктурных объекта. "Разрушен объект социальной инфраструктуры (в результате удара по городу Запорожье - ред.)", - приводит телеканал 5.ua слова назначенного Киевом главы Запорожской обладминистрации Юрия Малашко. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Бериславе на правом берегу Днепра поврежден объект критической инфраструктуры. "Берислав остался без электроснабжения… Атакован объект критической инфраструктуры... определяем степень повреждения", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Киев не признаёт их результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. В Херсонской области под контролем России находится 75% территории региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.

https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904905747.html

https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903559099.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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