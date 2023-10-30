Киевские власти сообщили о разрушении двух объектов в Запорожье и Бериславе
Украинские власти: в Запорожье и Бериславе разрушены два объекта инфраструктуры
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что в Запорожье и в городе Берислав соседней Херсонской области разрушены два инфраструктурных объекта.
"Разрушен объект социальной инфраструктуры (в результате удара по городу Запорожье - ред.)", - приводит телеканал 5.ua слова назначенного Киевом главы Запорожской обладминистрации Юрия Малашко.
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Бериславе на правом берегу Днепра поврежден объект критической инфраструктуры. "Берислав остался без электроснабжения… Атакован объект критической инфраструктуры... определяем степень повреждения", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Киев не признаёт их результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. В Херсонской области под контролем России находится 75% территории региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.