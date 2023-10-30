https://ria.ru/20231030/trevoga-1906148734.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более часа

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более часа - РИА Новости, 30.10.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более часа

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более часа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:28

2023-10-30T13:28

2023-10-30T13:38

севастополь

михаил развожаев

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более часа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.Воздушную тревога в городе объявили в 12.22 мск. Власти также сообщили о работе ПВО. Предварительно, сбиты две воздушные цели, обломки упали у школы на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Также в городе, по данным правительства, возобновил работу морской и наземный общественный транспорт.

https://ria.ru/20231030/most-1906150618.html

севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, общество, россия