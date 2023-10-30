https://ria.ru/20231030/siriya-1906267996.html

"Хайат Тахрир аш-Шам"* заблокировала гумдоступ в зону Идлиб, заявил Небензя

"Хайат Тахрир аш-Шам"* заблокировала гумдоступ в зону Идлиб, заявил Небензя - РИА Новости, 30.10.2023

"Хайат Тахрир аш-Шам"* заблокировала гумдоступ в зону Идлиб, заявил Небензя

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* заблокировали гуманитарный доступ в зону деэскалации Идлиб в Сирии, заявил на... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:57

2023-10-30T18:57

2023-10-30T19:00

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ООН, 30 окт – РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* заблокировали гуманитарный доступ в зону деэскалации Идлиб в Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, в Идлибе сохраняется террористический анклав. "После сворачивания трансграничного механизма террористы "Хайат Тахрир аш-Шам"* фактически заблокировали гуманитарный доступ в зону деэскалации, откровенно спекулируя на нуждах мирного населения. Несмотря на добровольное суверенное разрешение правительства САР использовать погранпереход "Баб-эль-Хава" для доставки гуманитарных грузов, первый конвой смог пройти лишь 19 сентября. А всего заехало 159 грузовиков", - сказал Небензя. "Сделано это было на основе отдельной договоренности УКГВ ООН с неким офисом по гуманитарному содействию в Идлибе, согласившимся получать помощь независимо от Дамаска и находящимся под контролем упомянутых боевиков. Доступ же через линии соприкосновения отсутствует до сих пор, что мы считаем неприемлемым", - указал постпред. По его словам, Москва исходит из того, что "после непродления резолюции Совета Безопасности 2672 международное гуманитарное содействие может осуществляться строго… в тесной координации и исключительно по согласованию с Дамаском". В июле СБ ООН не смог продлить действие механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через КПП "Баб-эль-Хава". Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. До 10 июля в рамках механизма продолжал действовать лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Теперь его работа в рамках механизма прекращена. Сирия предоставляет ООН возможность пользоваться им вне этого механизма. Западные страны регулярно призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском - через линии соприкосновения. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что организация уже доказала, что в контактах и координации с национальным правительством Сирии в состоянии наладить свою работу без этого механизма.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html

https://ria.ru/20231027/samooborona-1905736542.html

https://ria.ru/20231022/udary-1904513963.html

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), василий небензя, оон