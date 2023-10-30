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Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя
Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 30.10.2023
Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя
Недавний удар США по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, грозит эскалацией в регионе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:44
2023-10-30T17:44
2023-10-30T18:04
василий небензя
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Недавний удар США по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, грозит эскалацией в регионе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."26 октября силы США нанесли удары по двум объектам в районе города Абу-Кемаль. Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются ничем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права. В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах уже всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить", – сказал Небензя.
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Василий Небензя, В мире, США, Сирия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя
Небензя: удар США по САР нарушает суверенитет Сирии и международное право