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Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 30.10.2023
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17:44 30.10.2023 (обновлено: 18:04 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html
Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя
Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 30.10.2023
Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя
Недавний удар США по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, грозит эскалацией в регионе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:44
2023-10-30T18:04
василий небензя
в мире
сша
сирия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Недавний удар США по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, грозит эскалацией в регионе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."26 октября силы США нанесли удары по двум объектам в районе города Абу-Кемаль. Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются ничем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права. В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах уже всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить", – сказал Небензя.
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василий небензя, в мире, сша, сирия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
Василий Небензя, В мире, США, Сирия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя

Небензя: удар США по САР нарушает суверенитет Сирии и международное право

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Недавний удар США по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, грозит эскалацией в регионе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"26 октября силы США нанесли удары по двум объектам в районе города Абу-Кемаль. Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются ничем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права. В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах уже всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить", – сказал Небензя.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
30 августа, 20:47
 
Василий НебензяВ миреСШАСирияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссия
 
 
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