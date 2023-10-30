https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html

Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя

Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 30.10.2023

Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя

Недавний удар США по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, грозит эскалацией в регионе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:44

2023-10-30T17:44

2023-10-30T18:04

василий небензя

в мире

сша

сирия

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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ООН, 30 окт – РИА Новости. Недавний удар США по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, грозит эскалацией в регионе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."26 октября силы США нанесли удары по двум объектам в районе города Абу-Кемаль. Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются ничем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права. В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах уже всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить", – сказал Небензя.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

сша

сирия

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василий небензя, в мире, сша, сирия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия