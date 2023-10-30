Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили, что нужно поддерживать нормальные отношения с Россией - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 30.10.2023 (обновлено: 21:08 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/rossiya-1906287541.html
В Израиле заявили, что нужно поддерживать нормальные отношения с Россией
В Израиле заявили, что нужно поддерживать нормальные отношения с Россией - РИА Новости, 30.10.2023
В Израиле заявили, что нужно поддерживать нормальные отношения с Россией
Израильский министр стратегического планирования Рон Дремер, который после формирования чрезвычайного правительства вошел в состав узкого кабинета военных... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:56
2023-10-30T21:08
россия
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b13831557e82fcf9fc1786e6b7b31516.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Израильский министр стратегического планирования Рон Дремер, который после формирования чрезвычайного правительства вошел в состав узкого кабинета военных действий в качестве наблюдателя, уверен, что необходимо сохранять нормальные отношения с Россией, отметив их сложность."В последние несколько лет у нас были сложные отношения с Россией. Как вы знаете, мы действовали в Сирии для противодействия закреплению там Ирана. И это делалось так, чтобы не сталкиваться с Россией. Отношения очень непростые... Самый лучший вариант это гарантировать, что мы можем продолжать иметь нормальные отношения с Россией. Хотя, конечно, мы очень обеспокоены связями Ирана и России. Мы знаем, что Иран поставляет России. Есть также вопросы о том, что Россия поставляет Ирану. Мы следим за этим буквально каждый день", - заявил Дремер на брифинге.
https://ria.ru/20231012/khamas-1902163323.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b292e870fcfca915e44c66f8832f0aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что нужно поддерживать нормальные отношения с Россией

Израильский министр: нужно продолжать поддерживать нормальные отношения с РФ

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Города мира. Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Израильский министр стратегического планирования Рон Дремер, который после формирования чрезвычайного правительства вошел в состав узкого кабинета военных действий в качестве наблюдателя, уверен, что необходимо сохранять нормальные отношения с Россией, отметив их сложность.
"В последние несколько лет у нас были сложные отношения с Россией. Как вы знаете, мы действовали в Сирии для противодействия закреплению там Ирана. И это делалось так, чтобы не сталкиваться с Россией. Отношения очень непростые... Самый лучший вариант это гарантировать, что мы можем продолжать иметь нормальные отношения с Россией. Хотя, конечно, мы очень обеспокоены связями Ирана и России. Мы знаем, что Иран поставляет России. Есть также вопросы о том, что Россия поставляет Ирану. Мы следим за этим буквально каждый день", - заявил Дремер на брифинге.
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС
12 октября, 06:22
 
РоссияИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала