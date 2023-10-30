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В Израиле заявили, что нужно поддерживать нормальные отношения с Россией
В Израиле заявили, что нужно поддерживать нормальные отношения с Россией - РИА Новости, 30.10.2023
В Израиле заявили, что нужно поддерживать нормальные отношения с Россией
Израильский министр стратегического планирования Рон Дремер, который после формирования чрезвычайного правительства вошел в состав узкого кабинета военных... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:56
2023-10-30T20:56
2023-10-30T21:08
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Израильский министр стратегического планирования Рон Дремер, который после формирования чрезвычайного правительства вошел в состав узкого кабинета военных действий в качестве наблюдателя, уверен, что необходимо сохранять нормальные отношения с Россией, отметив их сложность."В последние несколько лет у нас были сложные отношения с Россией. Как вы знаете, мы действовали в Сирии для противодействия закреплению там Ирана. И это делалось так, чтобы не сталкиваться с Россией. Отношения очень непростые... Самый лучший вариант это гарантировать, что мы можем продолжать иметь нормальные отношения с Россией. Хотя, конечно, мы очень обеспокоены связями Ирана и России. Мы знаем, что Иран поставляет России. Есть также вопросы о том, что Россия поставляет Ирану. Мы следим за этим буквально каждый день", - заявил Дремер на брифинге.
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россия, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что нужно поддерживать нормальные отношения с Россией
Израильский министр: нужно продолжать поддерживать нормальные отношения с РФ
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Израильский министр стратегического планирования Рон Дремер, который после формирования чрезвычайного правительства вошел в состав узкого кабинета военных действий в качестве наблюдателя, уверен, что необходимо сохранять нормальные отношения с Россией, отметив их сложность.
"В последние несколько лет у нас были сложные отношения с Россией. Как вы знаете, мы действовали в Сирии для противодействия закреплению там Ирана. И это делалось так, чтобы не сталкиваться с Россией. Отношения очень непростые... Самый лучший вариант это гарантировать, что мы можем продолжать иметь нормальные отношения с Россией. Хотя, конечно, мы очень обеспокоены связями Ирана и России. Мы знаем, что Иран поставляет России. Есть также вопросы о том, что Россия поставляет Ирану. Мы следим за этим буквально каждый день", - заявил Дремер на брифинге.
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