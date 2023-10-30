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Ивановские десантники разминируют территорию к северу от Артемовска - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/razminirovanie-1906117310.html
Ивановские десантники разминируют территорию к северу от Артемовска
Ивановские десантники разминируют территорию к северу от Артемовска - РИА Новости, 30.10.2023
Ивановские десантники разминируют территорию к северу от Артемовска
Инженерно-саперные подразделения ивановских десантников в зоне проведения специальной военной операции к северу от Артемовска ведут работу по разминированию... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:37
2023-10-30T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
донецкая народная республика
ивановская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения ивановских десантников в зоне проведения специальной военной операции к северу от Артемовска ведут работу по разминированию проходов для российской и военной техники, сообщили в Минобороны РФ. Группы занимаются уничтожением на месте противопехотных и противотанковых мин, а также фиксируют случаи минирования тел погибших военных ВСУ. "Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также минируют подступы к нашим позициям на наиболее опасных участках, обеспечивая устойчивую оборону наших войск. В ходе инженерной разведки саперы выдвигаются в заданный район, обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины. Иногда попадаются и заминированные трупы военнослужащих ВСУ, которых также приходится разминировать", - сообщили в ведомстве. В МО РФ уточнили, что после обезвреживания взрывоопасных предметов саперы устанавливают минно-взрывные заграждения из противотанковых и противопехотных мин, на которых на следующий день была подорвана вражеская техника, выдвигавшаяся в сторону оборонительных позиций ивановских десантников. "Работы хватает, закрываем наши крайние позиции минными заграждениями, мы никогда не останавливаемся, мы их всегда наращиваем", - сказал старший сапер с позывным "Знахарь".
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
https://ria.ru/20230904/artemovsk-1894193032.html
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артемовск
донецкая народная республика
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безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, ивановская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Ивановская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ивановские десантники разминируют территорию к северу от Артемовска

Саперы ВДВ из Ивановской области разминируют территорию к северу от Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота инженерных подразделений
Работа инженерных подразделений - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа инженерных подразделений. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения ивановских десантников в зоне проведения специальной военной операции к северу от Артемовска ведут работу по разминированию проходов для российской и военной техники, сообщили в Минобороны РФ.
Группы занимаются уничтожением на месте противопехотных и противотанковых мин, а также фиксируют случаи минирования тел погибших военных ВСУ.
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"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также минируют подступы к нашим позициям на наиболее опасных участках, обеспечивая устойчивую оборону наших войск. В ходе инженерной разведки саперы выдвигаются в заданный район, обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины. Иногда попадаются и заминированные трупы военнослужащих ВСУ, которых также приходится разминировать", - сообщили в ведомстве.
В МО РФ уточнили, что после обезвреживания взрывоопасных предметов саперы устанавливают минно-взрывные заграждения из противотанковых и противопехотных мин, на которых на следующий день была подорвана вражеская техника, выдвигавшаяся в сторону оборонительных позиций ивановских десантников.
"Работы хватает, закрываем наши крайние позиции минными заграждениями, мы никогда не останавливаемся, мы их всегда наращиваем", - сказал старший сапер с позывным "Знахарь".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаИвановская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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