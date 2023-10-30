https://ria.ru/20231030/razminirovanie-1906117310.html

Ивановские десантники разминируют территорию к северу от Артемовска

Ивановские десантники разминируют территорию к северу от Артемовска - РИА Новости, 30.10.2023

Ивановские десантники разминируют территорию к северу от Артемовска

Инженерно-саперные подразделения ивановских десантников в зоне проведения специальной военной операции к северу от Артемовска ведут работу по разминированию... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:37

2023-10-30T11:37

2023-10-30T11:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

артемовск

донецкая народная республика

ивановская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения ивановских десантников в зоне проведения специальной военной операции к северу от Артемовска ведут работу по разминированию проходов для российской и военной техники, сообщили в Минобороны РФ. Группы занимаются уничтожением на месте противопехотных и противотанковых мин, а также фиксируют случаи минирования тел погибших военных ВСУ. "Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также минируют подступы к нашим позициям на наиболее опасных участках, обеспечивая устойчивую оборону наших войск. В ходе инженерной разведки саперы выдвигаются в заданный район, обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины. Иногда попадаются и заминированные трупы военнослужащих ВСУ, которых также приходится разминировать", - сообщили в ведомстве. В МО РФ уточнили, что после обезвреживания взрывоопасных предметов саперы устанавливают минно-взрывные заграждения из противотанковых и противопехотных мин, на которых на следующий день была подорвана вражеская техника, выдвигавшаяся в сторону оборонительных позиций ивановских десантников. "Работы хватает, закрываем наши крайние позиции минными заграждениями, мы никогда не останавливаемся, мы их всегда наращиваем", - сказал старший сапер с позывным "Знахарь".

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

https://ria.ru/20230904/artemovsk-1894193032.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

ивановская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, ивановская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр