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"Потеряли все": в Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/propaganda-1906065917.html
"Потеряли все": в Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ
"Потеряли все": в Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
"Потеряли все": в Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ
Пользователи соцсети X раскритиковали пост Владимира Зеленского, в котором тот похвалил боевые качества солдат ВСУ. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:52
2023-10-30T05:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост Владимира Зеленского, в котором тот похвалил боевые качества солдат ВСУ.&quot;Когда все потеряно, у Киева остается только пропаганда&quot;, — заметил Gabe."Ты показываешь терминаторов, но не показываешь, сколько из предоставленной тебе экипировки и помощи действительно дошло до фронта, а сколько испарилось по пути", — написал I&amp;ΛI."Сидишь в своем офисе и посылаешь невинных людей на смерть", — возмутился pump'n."Ты сражаешься не за Украину. &lt;...&gt; И набиваешь себе карманы по ходу дела" — отметил G. Washington's 11th cousin."Все жертвуют собой, чтобы ты стал миллиардером", — поддержал Geopolitical Health.&quot;Братан, никто на тебя уже не смотрит. Просто подпиши мирное соглашение и забей&quot;, — предложил Company Broadcast.Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления потери армии противника составили более 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20231030/peregovory-1906052562.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский

"Потеряли все": в Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост Владимира Зеленского, в котором тот похвалил боевые качества солдат ВСУ.
«

"Когда все потеряно, у Киева остается только пропаганда", — заметил Gabe.

"Ты показываешь терминаторов, но не показываешь, сколько из предоставленной тебе экипировки и помощи действительно дошло до фронта, а сколько испарилось по пути", — написал I&ΛI.
"Сидишь в своем офисе и посылаешь невинных людей на смерть", — возмутился pump'n.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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"Ты сражаешься не за Украину. <...> И набиваешь себе карманы по ходу дела" — отметил G. Washington's 11th cousin.
"Все жертвуют собой, чтобы ты стал миллиардером", — поддержал Geopolitical Health.
«

"Братан, никто на тебя уже не смотрит. Просто подпиши мирное соглашение и забей", — предложил Company Broadcast.

Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления потери армии противника составили более 90 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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