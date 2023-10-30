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Минэкологии держит под контролем ситуацию с загрязнением ручья в Пушкино
Минэкологии держит под контролем ситуацию с загрязнением ручья в Пушкино - РИА Новости, 30.10.2023
Минэкологии держит под контролем ситуацию с загрязнением ручья в Пушкино
Минэкологии Подмосковья держит на контроле ситуацию по загрязнению ручья притока реки Уча в Пушкино следами нефтепродуктов, сейчас ручей перекрыт с целью... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:41
2023-10-30T14:41
2023-10-30T14:41
происшествия
московская область (подмосковье)
ивантеевка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пушкино
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минэкологии Подмосковья держит на контроле ситуацию по загрязнению ручья притока реки Уча в Пушкино следами нефтепродуктов, сейчас ручей перекрыт с целью недопущения загрязнения реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименного ведомства. "Инспекторами Минэкологии совместно с представителями Пушкинской городской прокуратуры, администрацией городского округа Пушкинский, а также сотрудниками УМВД, ГУ МЧС по Московской области 26 октября было проведено обследование акватории ручья без названия притока реки Уча в городе Ивантеевка, в ходе которого было установлено нарушение экологического законодательства. Минэкологии сообщает, что ситуация с рекой Уча на контроле", - отметили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области. В ходе проверки вблизи Ивантеевского шоссе был обнаружен ливневой коллектор, из которого произошел сброс загрязняющих веществ в ручей без названия приток реки Уча. Специалисты установили признаки загрязнения акватории нефтепродуктами. "С целью установления источника сброса специалистами было проведено обследование смотровых колодцев коллектора, в результате которого было выявлено две врезки со стороны земельного участка со следами нефтепродуктов", - отметили в ведомстве. Итогом проверки стало перекрытие водного объекта с целью недопущения загрязнения реки Уча.
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происшествия, московская область (подмосковье), ивантеевка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пушкино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пушкино
Минэкологии держит под контролем ситуацию с загрязнением ручья в Пушкино
Минэкологии: ручей в Пушкино перекрыт с целью недопущения загрязнения реки
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минэкологии Подмосковья держит на контроле ситуацию по загрязнению ручья притока реки Уча в Пушкино следами нефтепродуктов, сейчас ручей перекрыт с целью недопущения загрязнения реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименного ведомства.
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"Инспекторами Минэкологии совместно с представителями Пушкинской городской прокуратуры, администрацией городского округа Пушкинский, а также сотрудниками УМВД, ГУ МЧС по Московской области 26 октября было проведено обследование акватории ручья без названия притока реки Уча в городе Ивантеевка, в ходе которого было установлено нарушение экологического законодательства. Минэкологии сообщает, что ситуация с рекой Уча на контроле", - отметили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
В ходе проверки вблизи Ивантеевского шоссе был обнаружен ливневой коллектор, из которого произошел сброс загрязняющих веществ в ручей без названия приток реки Уча. Специалисты установили признаки загрязнения акватории нефтепродуктами.
"С целью установления источника сброса специалистами было проведено обследование смотровых колодцев коллектора, в результате которого было выявлено две врезки со стороны земельного участка со следами нефтепродуктов", - отметили в ведомстве.
Итогом проверки стало перекрытие водного объекта с целью недопущения загрязнения реки Уча.