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Памятник народному художнику Владимиру Корбакову открыли в Вологде

Памятник народному художнику Владимиру Корбакову открыли в Вологде - РИА Новости, 30.10.2023

Памятник народному художнику Владимиру Корбакову открыли в Вологде

В Вологде открыли памятник народному художнику России, почетному гражданину города и Сокольского округа, участнику Великой Отечественной войны Владимиру... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:51

2023-10-30T12:51

2023-10-30T12:51

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ВОЛОГДА, 30 окт - РИА Новости. В Вологде открыли памятник народному художнику России, почетному гражданину города и Сокольского округа, участнику Великой Отечественной войны Владимиру Корбакову, сообщила пресс-служба правительства области. Художник предстает взлетающим на 13 воздушных шарах - это отсылка к его картине 1999 года "Свободный полет над Вологдой". Монумент создал ученик Корбакова Александр Кондуров, говорится в пресс-релизе. Концепция памятника была поддержана представителями профессионального творческого сообщества и семьей художника. Средства на изготовление и установку памятника по решению губернатора области Олега Кувшинникова выделены из регионального бюджета. Благоустройство территории вокруг памятника и установку девятиметровой гранитной стелы с регалиями художника обеспечила администрация Вологды. Скульптура установлена рядом с музейно-творческим центром его имени, популярным и востребованным у вологжан выставочным пространством, который был открыт при жизни художника. В центре находится постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Корбакова, а также часть его работ, подаренных городу. Работы мастера также находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, музеях других городов России, отметил на церемонии открытия первый замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак. "Художник подарил городу Вологде значительную часть своих работ, которые находятся на хранении в Вологодской областной картинной галерее. Я рад, что на карте области появилось еще одна достопримечательность в память о нашем выдающемся земляке, олицетворяющем целую эпоху в вологодской культурной жизни", - цитирует пресс-служба слова Зайнака.

https://ria.ru/20230920/maslodelie-1897498463.html

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вологодская область, вологда, памятники