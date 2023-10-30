Рейтинг@Mail.ru
Памятник народному художнику Владимиру Корбакову открыли в Вологде - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
12:51 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/pamyatnik-1906138524.html
Памятник народному художнику Владимиру Корбакову открыли в Вологде
Памятник народному художнику Владимиру Корбакову открыли в Вологде - РИА Новости, 30.10.2023
Памятник народному художнику Владимиру Корбакову открыли в Вологде
В Вологде открыли памятник народному художнику России, почетному гражданину города и Сокольского округа, участнику Великой Отечественной войны Владимиру... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:51
2023-10-30T12:51
вологодская область
вологодская область
вологда
памятники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906137990_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_5431c4f79d2328e1e3f0286797c35198.jpg
ВОЛОГДА, 30 окт - РИА Новости. В Вологде открыли памятник народному художнику России, почетному гражданину города и Сокольского округа, участнику Великой Отечественной войны Владимиру Корбакову, сообщила пресс-служба правительства области. Художник предстает взлетающим на 13 воздушных шарах - это отсылка к его картине 1999 года "Свободный полет над Вологдой". Монумент создал ученик Корбакова Александр Кондуров, говорится в пресс-релизе. Концепция памятника была поддержана представителями профессионального творческого сообщества и семьей художника. Средства на изготовление и установку памятника по решению губернатора области Олега Кувшинникова выделены из регионального бюджета. Благоустройство территории вокруг памятника и установку девятиметровой гранитной стелы с регалиями художника обеспечила администрация Вологды. Скульптура установлена рядом с музейно-творческим центром его имени, популярным и востребованным у вологжан выставочным пространством, который был открыт при жизни художника. В центре находится постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Корбакова, а также часть его работ, подаренных городу. Работы мастера также находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, музеях других городов России, отметил на церемонии открытия первый замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак. "Художник подарил городу Вологде значительную часть своих работ, которые находятся на хранении в Вологодской областной картинной галерее. Я рад, что на карте области появилось еще одна достопримечательность в память о нашем выдающемся земляке, олицетворяющем целую эпоху в вологодской культурной жизни", - цитирует пресс-служба слова Зайнака.
https://ria.ru/20230920/maslodelie-1897498463.html
вологодская область
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906137990_41:0:1374:1000_1920x0_80_0_0_d0afd1f605b1651b912ad96ae1f7364a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, вологда, памятники
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Памятники

Памятник народному художнику Владимиру Корбакову открыли в Вологде

© Фото : Правительство Вологодской областиОткрытие памятника народному художнику России Владимиру Корбакову в Вологде
Открытие памятника народному художнику России Владимиру Корбакову в Вологде - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Правительство Вологодской области
Открытие памятника народному художнику России Владимиру Корбакову в Вологде
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 30 окт - РИА Новости. В Вологде открыли памятник народному художнику России, почетному гражданину города и Сокольского округа, участнику Великой Отечественной войны Владимиру Корбакову, сообщила пресс-служба правительства области.
Художник предстает взлетающим на 13 воздушных шарах - это отсылка к его картине 1999 года "Свободный полет над Вологдой". Монумент создал ученик Корбакова Александр Кондуров, говорится в пресс-релизе.
Концепция памятника была поддержана представителями профессионального творческого сообщества и семьей художника. Средства на изготовление и установку памятника по решению губернатора области Олега Кувшинникова выделены из регионального бюджета. Благоустройство территории вокруг памятника и установку девятиметровой гранитной стелы с регалиями художника обеспечила администрация Вологды.
Скульптура установлена рядом с музейно-творческим центром его имени, популярным и востребованным у вологжан выставочным пространством, который был открыт при жизни художника. В центре находится постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Корбакова, а также часть его работ, подаренных городу. Работы мастера также находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, музеях других городов России, отметил на церемонии открытия первый замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.
"Художник подарил городу Вологде значительную часть своих работ, которые находятся на хранении в Вологодской областной картинной галерее. Я рад, что на карте области появилось еще одна достопримечательность в память о нашем выдающемся земляке, олицетворяющем целую эпоху в вологодской культурной жизни", - цитирует пресс-служба слова Зайнака.
В Вологде открыли экспозицию, посвященную истории маслоделия - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Вологде открыли экспозицию, посвященную истории маслоделия
20 сентября, 12:17
 
Вологодская областьВологодская областьВологдаПамятники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала