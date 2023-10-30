https://ria.ru/20231030/palestina-1906153059.html

Израиль заморозил перевод средств Палестине

Израиль заморозил перевод средств Палестине - РИА Новости, 30.10.2023

Израиль заморозил перевод средств Палестине

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что распорядился прекратить перевод средств Палестинской национальной администрации (ПНА) в этом месяце из-за... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:39

2023-10-30T13:39

2023-10-30T14:31

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103089/58/1030895888_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_c2511aa0013f66c0379c5afc33fc97a3.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт — РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что распорядился прекратить перевод средств Палестинской национальной администрации (ПНА) в этом месяце из-за "поддержки" ХАМАС."Немыслимо, чтобы в этой реальности мы продолжали переводить вышеупомянутые средства, как будто ничего не произошло. Хотел бы сообщить вам, что я поручил министерству финансов прекратить перевод платежей в этом месяце", — говорится в письме главы ведомства, адресованном премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Как утверждает министр, подобное решение продиктовано тем, что некоторые руководители Палестины поддержали нападение бойцов движения на Израиль 7 октября.Смотрич также потребовал, чтобы военно-политический кабинет обсудил политику Тель-Авива в области финансирования ПНА в свете последних событийКонфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, свыше пяти тысяч пострадали.

https://ria.ru/20231029/palestina-1906030280.html

https://ria.ru/20231029/gaza-1906031582.html

израиль

палестина

сектор газа

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, тель-авив