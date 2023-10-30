https://ria.ru/20231030/oon-1906113184.html

Посол Израиля заявил, что страна не собирается выходить из ООН

Посол Израиля заявил, что страна не собирается выходить из ООН - РИА Новости, 30.10.2023

Посол Израиля заявил, что страна не собирается выходить из ООН

Израиль не собирается выходить из ООН после заявления генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, заявил в РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:26

2023-10-30T11:26

2023-10-30T12:04

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Израиль не собирается выходить из ООН после заявления генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, заявил в понедельник посол Израиля в России Александр Бен Цви. Генсек ООН на заседании СБ ООН заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, палестинский народ 56 лет подвергается оккупации. "Мы не собираемся выходить из ООН. Нужно смотреть какие типы сотрудничества будут в дальнейшем", - сказал Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос журналиста, будет ли Израиль в дальнейшем использовать эту международную площадку в связи с заявлениями Гутерреша. "То, что сказал генсек Гутерреш - это то же самое, если сказать, что начало Второй мировой войны нельзя рассматривать отдельно, потому что к ее началу были предпосылки, потому что кто-то чувствовал себя по-другому. Так можно сказать? Нет, это была акция варварства", - добавил дипломат.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/izrail-1906112657.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, антониу гутерреш, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году