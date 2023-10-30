https://ria.ru/20231030/obstrely-1906048827.html

ВСУ 64 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ 64 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.10.2023

ВСУ 64 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 206 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T00:24

2023-10-30T00:24

2023-10-30T00:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

горловка

ясиноватая

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 206 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). ...На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 23 обстрела из артиллерии 152 миллиметров, ударного БпЛА. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 206 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в в Никитовском районе Горловки и Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 19 обстрелов.

https://ria.ru/20231029/obstrel-1906002611.html

донецкая народная республика

горловка

ясиноватая

россия

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происшествия, донецкая народная республика, горловка, ясиноватая, сцкк, россия