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ВСУ 64 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:24 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/obstrely-1906048827.html
ВСУ 64 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ 64 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.10.2023
ВСУ 64 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 206 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T00:24
2023-10-30T00:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
горловка
ясиноватая
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 206 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). ...На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 23 обстрела из артиллерии 152 миллиметров, ударного БпЛА. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 206 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в в Никитовском районе Горловки и Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 19 обстрелов.
https://ria.ru/20231029/obstrel-1906002611.html
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происшествия, донецкая народная республика, горловка, ясиноватая, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Ясиноватая, СЦКК, Россия
ВСУ 64 раза обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 206 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). ...На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 23 обстрела из артиллерии 152 миллиметров, ударного БпЛА. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 206 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в в Никитовском районе Горловки и Ясиноватой.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 19 обстрелов.
Снаряд - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаЯсиноватаяСЦККРоссия
 
 
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