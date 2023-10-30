https://ria.ru/20231030/obstrel-1906126353.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Александровку

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Александровку - РИА Новости, 30.10.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Александровку

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, Горловку и поселок Александровка под Донецком, выпустив за два часа 18 снарядов, сообщили в РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:10

2023-10-30T12:10

2023-10-30T12:10

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНКЦК, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, Горловку и поселок Александровка под Донецком, выпустив за два часа 18 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, за 25 минут с 10.05 мск подверглись обстрелу указанные районы Донецка, выпущено в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра, в 11.15 было выпущено два таких же снаряда по Александровке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика