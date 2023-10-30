Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Александровку
СЦКК: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Александровке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНКЦК, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, Горловку и поселок Александровка под Донецком, выпустив за два часа 18 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, за 25 минут с 10.05 мск подверглись обстрелу указанные районы Донецка, выпущено в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра, в 11.15 было выпущено два таких же снаряда по Александровке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.