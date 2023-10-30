https://ria.ru/20231030/moskva-1906107259.html

Бочкарев рассказал о застройке промзон в Москве

Бочкарев рассказал о застройке промзон в Москве - РИА Новости, 30.10.2023

Бочкарев рассказал о застройке промзон в Москве

На территории промышленных и коммунальных зон в Москве с начала года построили почти 5 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:05

2023-10-30T11:05

2023-10-30T11:05

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На территории промышленных и коммунальных зон в Москве с начала года построили почти 5 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "Комплексная застройка территорий бывших промзон – едва ли не главный ресурс градостроительного развития столицы в старых границах. Только с начала года на участках бывших промзон введено 128 различных объектов недвижимости площадью более 4,8 миллиона квадратных метров, в том числе 65 жилых домов на 2287 квартир площадью 3,9 миллиона "квадратов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. До конца года в границах промзон планируется построить еще 66 объектов недвижимости площадью около 2,1 миллиона квадратных метров, указывается в сообщении. Помимо жилья, на территории промзон с начала года построено 16 объектов социального назначения площадью 115 тысяч квадратных метров, 20 зданий административно-делового и торгово-бытового назначения почти на 550 тысяч квадратных метров, 12 промышленно-производственных строений (186 тысяч "квадратов"), а также 15 объектов коммунально-складского и жилищно-коммунального назначения (72 тысячи), добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20231027/bochkarev-1905573961.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы