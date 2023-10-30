https://ria.ru/20231030/moskva-1906107259.html
Бочкарев рассказал о застройке промзон в Москве
Бочкарев рассказал о застройке промзон в Москве - РИА Новости, 30.10.2023
Бочкарев рассказал о застройке промзон в Москве
На территории промышленных и коммунальных зон в Москве с начала года построили почти 5 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:05
2023-10-30T11:05
2023-10-30T11:05
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На территории промышленных и коммунальных зон в Москве с начала года построили почти 5 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "Комплексная застройка территорий бывших промзон – едва ли не главный ресурс градостроительного развития столицы в старых границах. Только с начала года на участках бывших промзон введено 128 различных объектов недвижимости площадью более 4,8 миллиона квадратных метров, в том числе 65 жилых домов на 2287 квартир площадью 3,9 миллиона "квадратов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. До конца года в границах промзон планируется построить еще 66 объектов недвижимости площадью около 2,1 миллиона квадратных метров, указывается в сообщении. Помимо жилья, на территории промзон с начала года построено 16 объектов социального назначения площадью 115 тысяч квадратных метров, 20 зданий административно-делового и торгово-бытового назначения почти на 550 тысяч квадратных метров, 12 промышленно-производственных строений (186 тысяч "квадратов"), а также 15 объектов коммунально-складского и жилищно-коммунального назначения (72 тысячи), добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20231027/bochkarev-1905573961.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На территории промышленных и коммунальных зон в Москве с начала года построили почти 5 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Комплексная застройка территорий бывших промзон – едва ли не главный ресурс градостроительного развития столицы в старых границах. Только с начала года на участках бывших промзон введено 128 различных объектов недвижимости площадью более 4,8 миллиона квадратных метров, в том числе 65 жилых домов на 2287 квартир площадью 3,9 миллиона "квадратов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса
.
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До конца года в границах промзон планируется построить еще 66 объектов недвижимости площадью около 2,1 миллиона квадратных метров, указывается в сообщении.
Помимо жилья, на территории промзон с начала года построено 16 объектов социального назначения площадью 115 тысяч квадратных метров, 20 зданий административно-делового и торгово-бытового назначения почти на 550 тысяч квадратных метров, 12 промышленно-производственных строений (186 тысяч "квадратов"), а также 15 объектов коммунально-складского и жилищно-коммунального назначения (72 тысячи), добавляется в пресс-релизе.