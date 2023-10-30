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В России выделят более 2,3 миллиарда рублей на эндокринологические центры
В России выделят более 2,3 миллиарда рублей на эндокринологические центры - РИА Новости, 30.10.2023
В России выделят более 2,3 миллиарда рублей на эндокринологические центры
Правительство выделит свыше 2,3 миллиарда рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров и почти 1,4 миллиарда рублей на оснащение... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:36
2023-10-30T10:36
2023-10-30T11:03
экономика
михаил мишустин
правительство рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство выделит свыше 2,3 миллиарда рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров и почти 1,4 миллиарда рублей на оснащение оборудованием медицинских организаций в сельской местности в рамках проекта по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он отметил, что по поручению президента правительство реализует федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", который содержит комплекс мероприятий, направленных в том числе на расширение инфраструктуры службы диабета в регионах."Выделим свыше 2 миллиардов 300 миллионов рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров, школ для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, ну и также на приобретение для них необходимых медицинских изделий", - сказал он."Еще почти миллиард 400 миллионов рублей направим в российские субъекты для оснащения медорганизаций в сельской местности и на удаленных территориях лабораторным оборудованием, специальными приборами для выявления болезни и наблюдением за состоянием здоровья людей с таким диагнозом", - добавил Мишустин.Глава правительства подчеркнул, что надо обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе, и тем, кто живет в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врачей.
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экономика, михаил мишустин, правительство рф, здоровье - общество
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Здоровье - Общество
В России выделят более 2,3 миллиарда рублей на эндокринологические центры
Правительство выделит 2,3 млрд рублей на развитие эндокринологических центров
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство выделит свыше 2,3 миллиарда рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров и почти 1,4 миллиарда рублей на оснащение оборудованием медицинских организаций в сельской местности в рамках проекта по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами он отметил, что по поручению президента правительство реализует федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", который содержит комплекс мероприятий, направленных в том числе на расширение инфраструктуры службы диабета в регионах.
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"Выделим свыше 2 миллиардов 300 миллионов рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров, школ для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, ну и также на приобретение для них необходимых медицинских изделий", - сказал он.
"Еще почти миллиард 400 миллионов рублей направим в российские субъекты для оснащения медорганизаций в сельской местности и на удаленных территориях лабораторным оборудованием, специальными приборами для выявления болезни и наблюдением за состоянием здоровья людей с таким диагнозом", - добавил Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что надо обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе, и тем, кто живет в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врачей.
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