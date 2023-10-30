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В России выделят более 2,3 миллиарда рублей на эндокринологические центры

В России выделят более 2,3 миллиарда рублей на эндокринологические центры - РИА Новости, 30.10.2023

В России выделят более 2,3 миллиарда рублей на эндокринологические центры

Правительство выделит свыше 2,3 миллиарда рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров и почти 1,4 миллиарда рублей на оснащение... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:36

2023-10-30T10:36

2023-10-30T11:03

экономика

михаил мишустин

правительство рф

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство выделит свыше 2,3 миллиарда рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров и почти 1,4 миллиарда рублей на оснащение оборудованием медицинских организаций в сельской местности в рамках проекта по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он отметил, что по поручению президента правительство реализует федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", который содержит комплекс мероприятий, направленных в том числе на расширение инфраструктуры службы диабета в регионах."Выделим свыше 2 миллиардов 300 миллионов рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров, школ для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, ну и также на приобретение для них необходимых медицинских изделий", - сказал он."Еще почти миллиард 400 миллионов рублей направим в российские субъекты для оснащения медорганизаций в сельской местности и на удаленных территориях лабораторным оборудованием, специальными приборами для выявления болезни и наблюдением за состоянием здоровья людей с таким диагнозом", - добавил Мишустин.Глава правительства подчеркнул, что надо обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе, и тем, кто живет в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врачей.

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экономика, михаил мишустин, правительство рф, здоровье - общество