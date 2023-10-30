https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906221833.html
В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков
В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков - РИА Новости, 30.10.2023
В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков
Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:41
2023-10-30T16:41
2023-10-30T19:21
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
махачкала
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тель-авив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы."Все пострадавшие живы", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы министерства Зарина Агмадова.МВД России также назвало ложными публикации в различных Telegram-каналах, где говорилось о смерти полицейского. По данным ведомства, сейчас двое полицейских, получивших травмы, проходят лечение в больницах, остальных после оказания медпомощи доставили домой.В аэропорту Махачкалы пояснили, что появившийся в интернете комментарий заместителя гендиректора авиагавани Мадины Пирмагомедовой о погибшем сотруднике полиции "был записан утром"."На тот момент была информация от работников аэропорта, очевидцев вчерашних событий, что погиб сотрудник правоохранительных органов. На текущий момент информация, к счастью, не подтвердилась: потерпевший получил ранение и находится в лечебном учреждении", — говорится в релизе.Накануне вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.Аэропорт временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранители установили личности 150 человек, 60 из них задержали.По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906140810.html
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html
https://ria.ru/20231030/muftiy-1906049285.html
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происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, россия, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Махачкала, Россия, Тель-Авив, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков
Минздрав Дагестана опроверг сообщения о погибшем после беспорядков в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы.
«
"Все пострадавшие живы", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы министерства Зарина Агмадова.
МВД России также назвало ложными публикации в различных Telegram-каналах, где говорилось о смерти полицейского.
По данным ведомства, сейчас двое полицейских, получивших травмы, проходят лечение в больницах, остальных после оказания медпомощи доставили домой.
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В аэропорту Махачкалы пояснили, что появившийся в интернете комментарий заместителя гендиректора авиагавани Мадины Пирмагомедовой о погибшем сотруднике полиции "был записан утром".
«
"На тот момент была информация от работников аэропорта, очевидцев вчерашних событий, что погиб сотрудник правоохранительных органов. На текущий момент информация, к счастью, не подтвердилась: потерпевший получил ранение и находится в лечебном учреждении", — говорится в релизе.
Накануне вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива
. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.
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Аэропорт временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация
сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранители установили личности 150 человек, 60 из них задержали.
По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
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