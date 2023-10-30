Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 30.10.2023 (обновлено: 19:21 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906221833.html
В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков
В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков - РИА Новости, 30.10.2023
В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков
Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:41
2023-10-30T19:21
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
махачкала
россия
тель-авив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906171478_0:254:2444:1629_1920x0_80_0_0_4867fb990b163d4fb5b625566b0c9a22.jpg
МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы."Все пострадавшие живы", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы министерства Зарина Агмадова.МВД России также назвало ложными публикации в различных Telegram-каналах, где говорилось о смерти полицейского. По данным ведомства, сейчас двое полицейских, получивших травмы, проходят лечение в больницах, остальных после оказания медпомощи доставили домой.В аэропорту Махачкалы пояснили, что появившийся в интернете комментарий заместителя гендиректора авиагавани Мадины Пирмагомедовой о погибшем сотруднике полиции "был записан утром".&quot;На тот момент была информация от работников аэропорта, очевидцев вчерашних событий, что погиб сотрудник правоохранительных органов. На текущий момент информация, к счастью, не подтвердилась: потерпевший получил ранение и находится в лечебном учреждении&quot;, — говорится в релизе.Накануне вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.Аэропорт временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранители установили личности 150 человек, 60 из них задержали.По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906140810.html
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html
https://ria.ru/20231030/muftiy-1906049285.html
махачкала
россия
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906171478_272:0:2444:1629_1920x0_80_0_0_84bfb75092cd080f8c2f617d0493cfd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, россия, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Махачкала, Россия, Тель-Авив, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков

Минздрав Дагестана опроверг сообщения о погибшем после беспорядков в Махачкале

© AFP 2023 / STRINGERОбстановка в аэропорту Махачкалы. 30 октября 2023
Обстановка в аэропорту Махачкалы. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / STRINGER
Обстановка в аэропорту Махачкалы. 30 октября 2023
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы.
«
"Все пострадавшие живы", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы министерства Зарина Агмадова.
МВД России также назвало ложными публикации в различных Telegram-каналах, где говорилось о смерти полицейского.
По данным ведомства, сейчас двое полицейских, получивших травмы, проходят лечение в больницах, остальных после оказания медпомощи доставили домой.
Президент России Владимир Путин проводит совещание - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Путин проведет совещание, посвященное событиям в Дагестане
Вчера, 12:58
В аэропорту Махачкалы пояснили, что появившийся в интернете комментарий заместителя гендиректора авиагавани Мадины Пирмагомедовой о погибшем сотруднике полиции "был записан утром".
«

"На тот момент была информация от работников аэропорта, очевидцев вчерашних событий, что погиб сотрудник правоохранительных органов. На текущий момент информация, к счастью, не подтвердилась: потерпевший получил ранение и находится в лечебном учреждении", — говорится в релизе.

Накануне вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.
Аэропорт Махачкалы
Ущерб от погрома в аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей
Вчера, 13:48
Аэропорт временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранители установили личности 150 человек, 60 из них задержали.
По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Муфтий заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию
Вчера, 00:32
 
ПроисшествияБеспорядки в аэропорту МахачкалыМахачкалаРоссияТель-АвивФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала