https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906221833.html

В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков

В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков - РИА Новости, 30.10.2023

В Дагестане опровергли сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков

Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:41

2023-10-30T16:41

2023-10-30T19:21

происшествия

беспорядки в аэропорту махачкалы

махачкала

россия

тель-авив

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы."Все пострадавшие живы", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы министерства Зарина Агмадова.МВД России также назвало ложными публикации в различных Telegram-каналах, где говорилось о смерти полицейского. По данным ведомства, сейчас двое полицейских, получивших травмы, проходят лечение в больницах, остальных после оказания медпомощи доставили домой.В аэропорту Махачкалы пояснили, что появившийся в интернете комментарий заместителя гендиректора авиагавани Мадины Пирмагомедовой о погибшем сотруднике полиции "был записан утром"."На тот момент была информация от работников аэропорта, очевидцев вчерашних событий, что погиб сотрудник правоохранительных органов. На текущий момент информация, к счастью, не подтвердилась: потерпевший получил ранение и находится в лечебном учреждении", — говорится в релизе.Накануне вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.Аэропорт временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранители установили личности 150 человек, 60 из них задержали.По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906140810.html

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html

https://ria.ru/20231030/muftiy-1906049285.html

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происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, россия, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)