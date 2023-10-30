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Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины, заявил Меликов - РИА Новости, 30.10.2023
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08:26 30.10.2023 (обновлено: 08:39 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906075101.html
Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины, заявил Меликов
Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины, заявил Меликов - РИА Новости, 30.10.2023
Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины, заявил Меликов
Беспорядками в аэропорту Махачкалы "оперировали" с территории Украины, заявил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:26
2023-10-30T08:39
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
украина
сергей меликов
россия
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Беспорядками в аэропорту Махачкалы "оперировали" с территории Украины, заявил глава республики Сергей Меликов."Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины. Но, к сожалению, приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, наверно, в том числе и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны… потому что они лишают их того незаконного заработка, на которых они создавали условия именно для себя на протяжении многих лет", – сказал Меликов на пресс-подходе.Произошедшее в аэропорту руководитель республики назвал предательством."Я бы хотел сказать о цинизме и о предательстве, потому что вчерашняя акция – это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне специальной военной операции. Получается, они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага", – сказал глава Дагестана.
https://ria.ru/20231029/aeroport-1906041072.html
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махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, украина, сергей меликов, россия, происшествия
Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Украина, Сергей Меликов, Россия, Происшествия
Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины, заявил Меликов

Меликов: беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с территории Украины

Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Беспорядками в аэропорту Махачкалы "оперировали" с территории Украины, заявил глава республики Сергей Меликов.
«
"Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины. Но, к сожалению, приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, наверно, в том числе и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны… потому что они лишают их того незаконного заработка, на которых они создавали условия именно для себя на протяжении многих лет", – сказал Меликов на пресс-подходе.
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Произошедшее в аэропорту руководитель республики назвал предательством.
«
"Я бы хотел сказать о цинизме и о предательстве, потому что вчерашняя акция – это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне специальной военной операции. Получается, они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага", – сказал глава Дагестана.
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МахачкалаБеспорядки в аэропорту МахачкалыУкраинаСергей МеликовРоссияПроисшествия
 
 
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