https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906068296.html

В Росавиации назвали условие для открытия аэропорта Махачкалы

В Росавиации назвали условие для открытия аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023

В Росавиации назвали условие для открытия аэропорта Махачкалы

Аэропорт Махачкалы после массовых беспорядков откроют только после тщательных проверок правоохранителями аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T06:28

2023-10-30T06:28

2023-10-30T06:36

махачкала

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аэропорт Махачкалы после массовых беспорядков откроют только после тщательных проверок правоохранителями аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов, предварительно, до 02.59 6 ноября. Позднее в правительстве Дагестана заявили, что работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни."Открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории", - говорится в сообщении.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Меликов также заявил, что участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.

https://ria.ru/20231030/rosaviatsiya-1906053111.html

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махачкала, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия