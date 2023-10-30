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Лукашенко предложил новый метод интеграции стран бывшего СССР - РИА Новости, 30.10.2023
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12:00 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/lukashenko-1906122361.html
Лукашенко предложил новый метод интеграции стран бывшего СССР
Лукашенко предложил новый метод интеграции стран бывшего СССР - РИА Новости, 30.10.2023
Лукашенко предложил новый метод интеграции стран бывшего СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит необходимость в выработке страновых планов сотрудничества с бывшими республиками СССР. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:00
2023-10-30T12:00
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит необходимость в выработке страновых планов сотрудничества с бывшими республиками СССР. "Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. И на примере Кыргызстана обычно прихожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как бог на душу положит. Что-то осталось от советского периода. Допустим, закупали мы у вас семена сахарной свеклы. Наверное, и продолжаем это делать. Нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза - теми, которые хотят с нами сотрудничать, - мы так и не подошли к этому", - приводит агентство Белта слова белорусского лидера, которые он произнес на встрече с послом Киргизии в Минске Эрмеком Ибраимовым. Лукашенко напомнил, что с другими странами, в том числе так называемой "дальней дуги", Минск такой подход уже практикует. "По отдельным странам принимаем отдельные решения. Допустим, декрет президента по России, Китаю и так далее", - отметил глава белорусского государства.
https://ria.ru/20231015/putin-1902848474.html
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в мире, белоруссия, минск, ссср, александр лукашенко, общество
В мире, Белоруссия, Минск, СССР, Александр Лукашенко, Общество
Лукашенко предложил новый метод интеграции стран бывшего СССР

Лукашенко: необходимо выработать страновые планы сотрудничества со странами СНГ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит необходимость в выработке страновых планов сотрудничества с бывшими республиками СССР.
«
"Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. И на примере Кыргызстана обычно прихожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как бог на душу положит. Что-то осталось от советского периода. Допустим, закупали мы у вас семена сахарной свеклы. Наверное, и продолжаем это делать. Нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза - теми, которые хотят с нами сотрудничать, - мы так и не подошли к этому", - приводит агентство Белта слова белорусского лидера, которые он произнес на встрече с послом Киргизии в Минске Эрмеком Ибраимовым.
Лукашенко напомнил, что с другими странами, в том числе так называемой "дальней дуги", Минск такой подход уже практикует. "По отдельным странам принимаем отдельные решения. Допустим, декрет президента по России, Китаю и так далее", - отметил глава белорусского государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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15 октября, 04:01
 
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