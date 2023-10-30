https://ria.ru/20231030/kvartira-1906205831.html

Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы

Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы - РИА Новости, 30.10.2023

Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы

Победителем аукциона по покупке национализированной квартиры семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма стала жительница Москвы Ольга... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:57

2023-10-30T15:57

2023-10-30T15:57

жилье

москва

ливадия

владимир зеленский

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Победителем аукциона по покупке национализированной квартиры семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма стала жительница Москвы Ольга Липовецкая, сообщается на площадке официального портала "ГИС Торги", где проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества. Ранее сообщалось, что квартира семьи Зеленского была продана на аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей. "Победитель аукциона - Липовецкая Ольга Николаевна", - говорится в протоколе подведения итогов аукциона. Второй участницей аукциона была Юлия Кальницкая. Согласно протоколу аукциона, обе женщины проживают в Москве. Членами комиссии аукцион признан состоявшимся. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.

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москва

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жилье, москва, ливадия, владимир зеленский, владимир константинов