https://ria.ru/20231030/kvartira-1906205831.html
Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы
Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы - РИА Новости, 30.10.2023
Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы
Победителем аукциона по покупке национализированной квартиры семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма стала жительница Москвы Ольга... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:57
2023-10-30T15:57
2023-10-30T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Победителем аукциона по покупке национализированной квартиры семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма стала жительница Москвы Ольга Липовецкая, сообщается на площадке официального портала "ГИС Торги", где проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества. Ранее сообщалось, что квартира семьи Зеленского была продана на аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей. "Победитель аукциона - Липовецкая Ольга Николаевна", - говорится в протоколе подведения итогов аукциона. Второй участницей аукциона была Юлия Кальницкая. Согласно протоколу аукциона, обе женщины проживают в Москве. Членами комиссии аукцион признан состоявшимся. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
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жилье, москва, ливадия, владимир зеленский, владимир константинов
Жилье, Москва, Ливадия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов
Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы
Крымская квартира семьи Зеленского досталась москвичке