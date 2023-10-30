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Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы - РИА Новости, 30.10.2023
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15:57 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/kvartira-1906205831.html
Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы
Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы - РИА Новости, 30.10.2023
Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы
Победителем аукциона по покупке национализированной квартиры семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма стала жительница Москвы Ольга... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:57
2023-10-30T15:57
жилье
москва
ливадия
владимир зеленский
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Победителем аукциона по покупке национализированной квартиры семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма стала жительница Москвы Ольга Липовецкая, сообщается на площадке официального портала "ГИС Торги", где проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества. Ранее сообщалось, что квартира семьи Зеленского была продана на аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей. "Победитель аукциона - Липовецкая Ольга Николаевна", - говорится в протоколе подведения итогов аукциона. Второй участницей аукциона была Юлия Кальницкая. Согласно протоколу аукциона, обе женщины проживают в Москве. Членами комиссии аукцион признан состоявшимся. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
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жилье, москва, ливадия, владимир зеленский, владимир константинов
Жилье, Москва, Ливадия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов
Крымская квартира семьи Зеленского досталась жительнице Москвы

Крымская квартира семьи Зеленского досталась москвичке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Осмотр новой квартиры. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Победителем аукциона по покупке национализированной квартиры семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма стала жительница Москвы Ольга Липовецкая, сообщается на площадке официального портала "ГИС Торги", где проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества.
Ранее сообщалось, что квартира семьи Зеленского была продана на аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей.
«
"Победитель аукциона - Липовецкая Ольга Николаевна", - говорится в протоколе подведения итогов аукциона.
Второй участницей аукциона была Юлия Кальницкая. Согласно протоколу аукциона, обе женщины проживают в Москве.
Членами комиссии аукцион признан состоявшимся.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
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ЖильеМоскваЛивадияВладимир ЗеленскийВладимир Константинов
 
 
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