https://ria.ru/20231030/konflikt-1906060974.html

Эксперты рассказали, как конфликт в Палестине грозит мировой торговле

Эксперты рассказали, как конфликт в Палестине грозит мировой торговле - РИА Новости, 30.10.2023

Эксперты рассказали, как конфликт в Палестине грозит мировой торговле

Дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта ставит под угрозу 15% мировой торговли и 45% торговли сырой нефтью, проходящей через Суэцкий канал, а... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T04:06

2023-10-30T04:06

2023-10-30T04:06

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

палестина

в мире

ближний восток

максим осадчий

высшая школа экономики (вшэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905488023_23:0:848:464_1920x0_80_0_0_6d2a45fd273e17549a2fa6eaa5eeba2e.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта ставит под угрозу 15% мировой торговли и 45% торговли сырой нефтью, проходящей через Суэцкий канал, а кроме того может привести к всплеску инфляции по всему миру и серьезно сказаться на темпах роста глобальной экономики, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. "Возможная же эскалация конфликта может представлять риск для мировой экономики, вызывая рост цен на энергоносители и нарушая ключевые торговые пути. На Ближнем Востоке проходят ключевые морские маршруты, включая Суэцкий канал, Красное море, Персидский залив и Ормузский пролив. Эскалация может угрожать ведению почти 15% мировой торговли и почти 45% торговли сырой нефтью, проходящей через Суэцкий канал", - считает эксперт аналитического центра "Яков и Партнеры" Павел Шашков. Текущий конфликт существенно влияет на рынок нефти, в первую очередь из-за угрозы вступления Ирана, обращает внимание начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Так, добыча нефти в этой стране, являющейся восьмым по величине производителем сырой нефти в мире, может оказаться под угрозой, "особенно если Тегеран подвергнется новому ужесточению санкций", добавляет Шашков. Следствием роста цен на нефть станет рост цен на продовольствие, отчего будет "раскручиваться маховик глобальной инфляции". Поэтому можно "ожидать ускорения инфляции в странах, граничащих с Израилем", добавил Осадчий. С коллегой согласен и Шашков. "В случае же затяжного конфликта и вовлечения в него других государств, увеличение инфляции всех стран-участников и цен на нефть очень вероятно", - считает эксперт аналитического центра "Яков и Партнеры". Также, по мнению Шашкова, соседи Израиля могут столкнуться с экономическими трудностями, если будут вовлечены в конфликт. Эксперт считает, что это грозит Ливану, Сирии, Египту и Тунису "снижением торговли, ростом цен на энергоносители и замедлению роста их экономик". Кроме того, существуют и риски санкционного давления. "Все, что окружает Израиль, к большому сожалению, находится в зоне турбулентности как политической, так и экономической", - добавляет приглашенный преподаватель департамента зарубежного регионоведения ФМЭиМП НИУ ВШЭ, президент Российской ближневосточной ассоциации Садыгзаде Мурад Салех Оглы. Конфликт может стать источником политической, экономической и финансовой нестабильности на Ближнем Востоке, обращает внимание Осадчий. Если он затянется, и в него будут вовлечены другие государства, то тогда "могут снизиться темпы роста мировой экономики", заключил Шашков.

https://ria.ru/20231030/pomosch-1906058068.html

https://ria.ru/20231030/lag-1906052161.html

израиль

палестина

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, палестина, в мире, ближний восток, максим осадчий, высшая школа экономики (вшэ)