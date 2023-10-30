https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906055735.html
"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой
"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой - РИА Новости, 30.10.2023
"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой
Провал контрнаступления ВСУ стал настоящей катастрофой для Украины, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T02:19
2023-10-30T02:19
2023-10-30T02:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
джон миршаймер
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ стал настоящей катастрофой для Украины, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Совершенно очевидно, что контрнаступление <…> закончилось. Оно стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины. Масштабного наступления (ВСУ. — Прим. ред.) больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта", — сказал он.Миршаймер также добавил, тему конфликта на Украине вытеснили с первых полос западной прессы из-за неудач ВСУ.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231030/peregovory-1906052562.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, джон миршаймер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины
"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой
Профессор Миршаймер назвал контрнаступление ВСУ катастрофой для Украины