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"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:19 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906055735.html
"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой
"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой - РИА Новости, 30.10.2023
"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой
Провал контрнаступления ВСУ стал настоящей катастрофой для Украины, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T02:19
2023-10-30T02:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
джон миршаймер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ стал настоящей катастрофой для Украины, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Совершенно очевидно, что контрнаступление &lt;…&gt; закончилось. Оно стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины. Масштабного наступления (ВСУ. — Прим. ред.) больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта", — сказал он.Миршаймер также добавил, тему конфликта на Украине вытеснили с первых полос западной прессы из-за неудач ВСУ.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231030/peregovory-1906052562.html
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в мире, украина, россия, джон миршаймер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины
"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой

Профессор Миршаймер назвал контрнаступление ВСУ катастрофой для Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ стал настоящей катастрофой для Украины, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Совершенно очевидно, что контрнаступление <…> закончилось. Оно стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины. Масштабного наступления (ВСУ. — Прим. ред.) больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта", — сказал он.
Миршаймер также добавил, тему конфликта на Украине вытеснили с первых полос западной прессы из-за неудач ВСУ.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДжон МиршаймерВооруженные силы Украины
 
 
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