https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906055735.html

"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой

"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой - РИА Новости, 30.10.2023

"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой

Провал контрнаступления ВСУ стал настоящей катастрофой для Украины, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T02:19

2023-10-30T02:19

2023-10-30T02:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

джон миршаймер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ стал настоящей катастрофой для Украины, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Совершенно очевидно, что контрнаступление <…> закончилось. Оно стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины. Масштабного наступления (ВСУ. — Прим. ред.) больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта", — сказал он.Миршаймер также добавил, тему конфликта на Украине вытеснили с первых полос западной прессы из-за неудач ВСУ.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231030/peregovory-1906052562.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, джон миршаймер, вооруженные силы украины