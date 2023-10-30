https://ria.ru/20231030/gruziya-1906251511.html

Зурабишвили рассказала, как США могут помочь Грузии на пути в Евросоюз

Зурабишвили рассказала, как США могут помочь Грузии на пути в Евросоюз - РИА Новости, 30.10.2023

Зурабишвили рассказала, как США могут помочь Грузии на пути в Евросоюз

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью CBS News, что Вашингтон может оказать стране большую помощь на ее пути в Евросоюз, просто заявив о... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:40

2023-10-30T17:40

2023-10-30T17:40

в мире

сша

грузия

саломе зурабишвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью CBS News, что Вашингтон может оказать стране большую помощь на ее пути в Евросоюз, просто заявив о поддержке ее выбора. Во время интервью журналистка задала Зурабишвили вопрос, считает ли она, что Запад и особенно США достаточно поддерживают Грузию. "Я так не считаю... Уже пять лет я являюсь президентом, и за все это время я не смогла добиться встреч президентского уровня… даже телефонный разговор (с президентом США никак не состоится - ред.). Понимаю, что есть более важные вызовы, но считаю, что необходимо публичное признание", - сказала Зурабишвили. Она добавила, что имеет в виду выраженное вслух официальное признание Вашингтона в том, что он поддерживает предоставление Тбилиси статуса кандидата в ЕС. "Знаю, что это риторика, которую США используют с нашими европейскими партнерами. Однако повторение того же самого на высоком уровне будет очень важно для населения Грузии", - добавила президент.

https://ria.ru/20230908/es-1895059967.html

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в мире, сша, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз