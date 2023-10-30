https://ria.ru/20231030/gruziya-1906251511.html
Зурабишвили рассказала, как США могут помочь Грузии на пути в Евросоюз
Зурабишвили рассказала, как США могут помочь Грузии на пути в Евросоюз - РИА Новости, 30.10.2023
Зурабишвили рассказала, как США могут помочь Грузии на пути в Евросоюз
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью CBS News, что Вашингтон может оказать стране большую помощь на ее пути в Евросоюз, просто заявив о... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:40
2023-10-30T17:40
2023-10-30T17:40
в мире
сша
грузия
саломе зурабишвили
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810368238_0:187:3073:1916_1920x0_80_0_0_e2407b2f82e7bb0319492df43d6a4a17.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью CBS News, что Вашингтон может оказать стране большую помощь на ее пути в Евросоюз, просто заявив о поддержке ее выбора. Во время интервью журналистка задала Зурабишвили вопрос, считает ли она, что Запад и особенно США достаточно поддерживают Грузию. "Я так не считаю... Уже пять лет я являюсь президентом, и за все это время я не смогла добиться встреч президентского уровня… даже телефонный разговор (с президентом США никак не состоится - ред.). Понимаю, что есть более важные вызовы, но считаю, что необходимо публичное признание", - сказала Зурабишвили. Она добавила, что имеет в виду выраженное вслух официальное признание Вашингтона в том, что он поддерживает предоставление Тбилиси статуса кандидата в ЕС. "Знаю, что это риторика, которую США используют с нашими европейскими партнерами. Однако повторение того же самого на высоком уровне будет очень важно для населения Грузии", - добавила президент.
https://ria.ru/20230908/es-1895059967.html
сша
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810368238_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_5a1f1736cb56ac143ae33b090c8d7e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, США, Грузия, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Зурабишвили рассказала, как США могут помочь Грузии на пути в Евросоюз
Зурабишвили: США сильно помогут Грузии, поддержав ее выбор о вступлении в ЕС