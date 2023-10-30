https://ria.ru/20231030/germaniya-1906084988.html

Министр обороны ФРГ призвал быть готовыми к войне в Европе

Министр обороны ФРГ призвал быть готовыми к войне в Европе - РИА Новости, 30.10.2023

Министр обороны ФРГ призвал быть готовыми к войне в Европе

Нужно готовиться к возможной войне в Европе, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:31

2023-10-30T09:31

2023-10-30T10:59

в мире

европа

германия

борис писториус

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нужно готовиться к возможной войне в Европе, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF. "Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне", — сказал он. По его мнению, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе. Ранее власти Грузии разработали план на случай возможного применения ядерного оружия в регионе.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906080897.html

европа

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в мире, европа, германия, борис писториус