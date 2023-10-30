https://ria.ru/20231030/germaniya-1906084988.html
Министр обороны ФРГ призвал быть готовыми к войне в Европе
Министр обороны ФРГ призвал быть готовыми к войне в Европе - РИА Новости, 30.10.2023
Министр обороны ФРГ призвал быть готовыми к войне в Европе
Нужно готовиться к возможной войне в Европе, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:31
2023-10-30T09:31
2023-10-30T10:59
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германия
борис писториус
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нужно готовиться к возможной войне в Европе, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF. "Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне", — сказал он. По его мнению, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе. Ранее власти Грузии разработали план на случай возможного применения ядерного оружия в регионе.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906080897.html
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в мире, европа, германия, борис писториус
В мире, Европа, Германия, Борис Писториус
Министр обороны ФРГ призвал быть готовыми к войне в Европе
Глава Минобороны Германии Писториус предупредил о возможной войне в Европе