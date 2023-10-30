https://ria.ru/20231030/gaza-1906149308.html

Госдума 1 ноября рассмотрит обращение к ООН из-за гибели детей в Газе

Госдума 1 ноября рассмотрит обращение к ООН из-за гибели детей в Газе - РИА Новости, 30.10.2023

Госдума 1 ноября рассмотрит обращение к ООН из-за гибели детей в Газе

Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит проект постановления об обращении Думы к ООН и международным парламентским организациям в связи с массовой... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:30

2023-10-30T13:30

2023-10-30T13:30

израиль

россия

анна кузнецова

госдума рф

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит проект постановления об обращении Думы к ООН и международным парламентским организациям в связи с массовой гибелью детей в зоне палестино-израильского конфликта, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. "Уже в среду, 1 ноября, Государственная Дума рассмотрит наше обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта", - написала Кузнецова. Она отметила, что по данным Детского фонда ООН в зоне конфликта погибли около трех тысяч детей, а более пяти тысяч ранены - это самое большое количество погибших во всех горячих точках в мире за последние 4 года. Ранее Кузнецова совместно с комитетом ГД по международным делам и комитетом по семье внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления об обращении Думы к ООН и международным парламентским организациям в связи с массовой гибелью детей в зоне палестино-израильского конфликта. Отмечается, что постановление будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в парламентское собрание Союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, в ПАРЛАСЕН, МЕРКОСУР и многие другие мировые организации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

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россия

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, россия, анна кузнецова, госдума рф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа