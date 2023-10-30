https://ria.ru/20231030/evakuatsiya-1906280673.html

ООН заявила о невозможности безопасно эвакуировать больницы в секторе Газа

ООН заявила о невозможности безопасно эвакуировать больницы в секторе Газа - РИА Новости, 30.10.2023

ООН заявила о невозможности безопасно эвакуировать больницы в секторе Газа

Эвакуировать больницы, не подвергая опасности жизни пациентов, в условиях конфликта невозможно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:14

2023-10-30T20:14

2023-10-30T20:14

в мире

израиль

стефан дюжаррик

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 30 окт – РИА Новости. Эвакуировать больницы, не подвергая опасности жизни пациентов, в условиях конфликта невозможно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, касаясь призыва Израиля к эвакуации больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа. "По эвакуации больниц генсек согласен с главой ВОЗ доктором Тедросом (Аданомом Гебрейесусом) – он сказал, что невозможно эвакуировать больницы в зонах конфликтов, не подвергая угрозе жизни пациентов. Больницы должны быть под защитой согласно гуманитарному праву", - сказал Дюжаррик. Ранее палестинский Красный полумесяц заявил, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины "Аль-Кудс" в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что эти предупреждения вызывают беспокойство, поскольку невозможно эвакуировать больницу, полную раненых. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

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в мире, израиль, стефан дюжаррик, хамас, воз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году