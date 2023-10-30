https://ria.ru/20231030/dtp-1906247920.html
В Керчи задержали водителя, устроившего массовое ДТП
В Керчи задержали водителя, устроившего массовое ДТП - РИА Новости, 30.10.2023
В Керчи задержали водителя, устроившего массовое ДТП
Водитель, устроивший массовое ДТП в Керчи, в котором один человек погиб и четверо пострадали, задержан , сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:31
2023-10-30T17:31
2023-10-30T17:35
происшествия
керчь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Водитель, устроивший массовое ДТП в Керчи, в котором один человек погиб и четверо пострадали, задержан , сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Авария с участием пяти автомобилей случилась рано утром в понедельник. Водитель 1994 года рождения на BMW въехал в четыре автомобиля, стоящие на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора. В результате один человек погиб, четверо, среди которых подросток, госпитализированы. Водитель с места ДТП скрылся. Его объявили в розыск. "По горячим следам задержали гражданина, покинувшего место ДТП, в ходе которого погиб один человек", - говорится в сообщении. Виновником ДТП оказался 29-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
керчь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, керчь, республика крым
Происшествия, Керчь, Республика Крым
В Керчи задержали водителя, устроившего массовое ДТП
МВД: в Керчи задержали водителя, устроившего массовое ДТП