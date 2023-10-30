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В Приамурье за два года появится освещение на почти 60 километрах дорог - РИА Новости, 30.10.2023
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Амурская область
Амурская область
 
11:58 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/dorogi-1906121737.html
В Приамурье за два года появится освещение на почти 60 километрах дорог
В Приамурье за два года появится освещение на почти 60 километрах дорог - РИА Новости, 30.10.2023
В Приамурье за два года появится освещение на почти 60 километрах дорог
Транзитные дороги общей протяжённостью более 20 километров отремонтируют в будущем году в Приамурье, ещё на почти 60 километрах за два года оборудуют освещение, РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:58
2023-10-30T11:58
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Транзитные дороги общей протяжённостью более 20 километров отремонтируют в будущем году в Приамурье, ещё на почти 60 километрах за два года оборудуют освещение, сообщает правительство Амурской области. Планы по ремонту и освещению амурских дорог обсудили в правительстве области. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, хорошее состояние транзитных трасс в селах Амурской области и их освещение – важная составляющая обеспечения безопасности людей и их комфорта. "У нас в регионе одновременно работают две программы по ремонту и освещению транзитных дорог, они показывают хорошие результаты. Поэтому будем продолжать их финансировать, в первую очередь приводим в порядок участки с оживленным движением, возле которых находятся социальные объекты – школы, детские сады или больницы", - сказал Орлов. В текущем году по областной программе освещение оборудовали на дорогах в 24 селах из 28 по плану. Кроме того, особое внимание уделяют ремонту трасс, проходящих через населенные пункты. В этом году работы провели в Новокиевском Увале, Нижних Бузулях, Каховке, Большеозерке и Борисоглебке. Всего в течение двух лет оборудовать освещение планируется на 58 километрах дорог в 36 селах Амурской области. В 2024 году планируют отремонтировать транзитные региональные дороги в Грибском, Новопетровке, Антоновке, Ключах, Знаменке, Поздеевке и Восточном. Общая протяженность - более 20 километров.
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амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)

В Приамурье за два года появится освещение на почти 60 километрах дорог

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога
Автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Транзитные дороги общей протяжённостью более 20 километров отремонтируют в будущем году в Приамурье, ещё на почти 60 километрах за два года оборудуют освещение, сообщает правительство Амурской области.
Планы по ремонту и освещению амурских дорог обсудили в правительстве области. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, хорошее состояние транзитных трасс в селах Амурской области и их освещение – важная составляющая обеспечения безопасности людей и их комфорта.
«
"У нас в регионе одновременно работают две программы по ремонту и освещению транзитных дорог, они показывают хорошие результаты. Поэтому будем продолжать их финансировать, в первую очередь приводим в порядок участки с оживленным движением, возле которых находятся социальные объекты – школы, детские сады или больницы", - сказал Орлов.
В текущем году по областной программе освещение оборудовали на дорогах в 24 селах из 28 по плану. Кроме того, особое внимание уделяют ремонту трасс, проходящих через населенные пункты. В этом году работы провели в Новокиевском Увале, Нижних Бузулях, Каховке, Большеозерке и Борисоглебке.
Всего в течение двух лет оборудовать освещение планируется на 58 километрах дорог в 36 селах Амурской области.
В 2024 году планируют отремонтировать транзитные региональные дороги в Грибском, Новопетровке, Антоновке, Ключах, Знаменке, Поздеевке и Восточном. Общая протяженность - более 20 километров.
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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