https://ria.ru/20231030/deportatsiya-1906135299.html

МВД Франции не связывалось с дипломатами по вопросу депортации россиян

МВД Франции не связывалось с дипломатами по вопросу депортации россиян - РИА Новости, 30.10.2023

МВД Франции не связывалось с дипломатами по вопросу депортации россиян

МВД Франции официально не связывалось с посольством РФ в Париже по вопросу депортации россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу, сообщили РИА... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:40

2023-10-30T12:40

2023-10-30T12:53

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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. МВД Франции официально не связывалось с посольством РФ в Париже по вопросу депортации россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."Данная тема пока что муссируется только французами в их информационном пространстве. Что касается посольства, на нас МВД Франции в официальном порядке не выходило", - сообщили в диппредстпвительстве.Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу, и ждут согласия РФ их принять.Ранее министр сообщал, что по поручению президента Эммануэля Макрона намерен возобновить переговоры с российскими властями о депортации уроженцев РФ, которые во Франции числятся в списках лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). По словам министра, около 60 человек русского, в том числе чеченского происхождения, входят в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка. Порядка 40 находятся в тюрьмах, еще 20 – либо в центрах административного задержания, либо под домашним арестом.Во Франции ранее был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. После этого во Франции был введен наивысший уровень угрозы терактов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

https://ria.ru/20231015/frantsiya-1902805885.html

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франция, россия, эммануэль макрон, жеральд дарманен, париж, в мире