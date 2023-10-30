https://ria.ru/20231030/ataki-1906171108.html

МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США на Ближнем Востоке

МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2023

МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, говоря об атаках на военных США на Ближнем Востоке, заявил, что это результат американской политики в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:37

2023-10-30T14:37

2023-10-30T14:38

в мире

ближний восток

иран

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, говоря об атаках на военных США на Ближнем Востоке, заявил, что это результат американской политики в регионе, прокомментировав инциденты пословицей "что посеешь, то и пожнешь". Его слова приводит агентство Fars.В минувшую пятницу президент США Джо Байден предупредил о возможности ответной реакции в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, со стороны Ирана. Днем ранее иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что группы, атакующие военных США в Ираке и Сирии, действуют независимо от Ирана. "Что посеешь, то и пожнешь… Заявление США о том, что (их военнослужащие – ред.) подверглись нападению, – часть действий и реакций, возникающих в региональной и международной сферах со стороны народов и группировок, выступающих против присутствия США в регионе (Ближнего Востока – ред.) и… абсолютной поддержки США израильского режима… Это часть результата американской политики в регионе", – сказал он. Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

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ближний восток

иран

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в мире, ближний восток, иран