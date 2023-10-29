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ВСУ сконцентрировали силы на Клещеевском направлении, рассказал боец - РИА Новости, 29.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905920597.html
ВСУ сконцентрировали силы на Клещеевском направлении, рассказал боец
ВСУ сконцентрировали силы на Клещеевском направлении, рассказал боец - РИА Новости, 29.10.2023
ВСУ сконцентрировали силы на Клещеевском направлении, рассказал боец
Украинские войска сфокусировали все силы на клещеевском направлении, максимально пытаясь забрать Клещеевку и пойти дальше, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T06:32
2023-10-29T06:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска сфокусировали все силы на клещеевском направлении, максимально пытаясь забрать Клещеевку и пойти дальше, рассказал РИА Новости боец добровольческого корпуса с позывным "Тасман". "Враг сфокусировался и отдает все силы на клещеевском направлении, максимально пытается забрать Клещеевку и идти дальше, но у противника очень высокие потери", - заявил "Тасман". Он также рассказал о незамысловатой тактике боя, которую применяют украинские военные: "Делают постоянные накаты, ежедневно пытаются продвинуться вперед, "втупую" кидают пехоту, иногда при поддержке техники, которую к счастью удается уничтожать". По сообщениям Минобороны РФ, за минувшие сутки российские военные отразили 12 атак ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. Параллельно поражены 117 районов скопления живой силы и техники. Нанесены удары по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил ВС Украины. Средства ПВО сбили два самолета — Су-25 и МиГ-29, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.
https://ria.ru/20231029/plen-1905919460.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ сконцентрировали силы на Клещеевском направлении, рассказал боец

Доброволец: ВСУ сконцентрировали силы на Клещеевском направлении

© AP Photo / Alex BabenkoВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска сфокусировали все силы на клещеевском направлении, максимально пытаясь забрать Клещеевку и пойти дальше, рассказал РИА Новости боец добровольческого корпуса с позывным "Тасман".
"Враг сфокусировался и отдает все силы на клещеевском направлении, максимально пытается забрать Клещеевку и идти дальше, но у противника очень высокие потери", - заявил "Тасман".
Он также рассказал о незамысловатой тактике боя, которую применяют украинские военные: "Делают постоянные накаты, ежедневно пытаются продвинуться вперед, "втупую" кидают пехоту, иногда при поддержке техники, которую к счастью удается уничтожать".
По сообщениям Минобороны РФ, за минувшие сутки российские военные отразили 12 атак ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. Параллельно поражены 117 районов скопления живой силы и техники. Нанесены удары по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил ВС Украины. Средства ПВО сбили два самолета — Су-25 и МиГ-29, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен, рассказал командир "Ахмата"
06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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