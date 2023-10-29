https://ria.ru/20231029/pozhar-1905998066.html

В Коми пожар перекинулся на резервуар с нефтью

В Коми пожар перекинулся на резервуар с нефтью - РИА Новости, 29.10.2023

В Коми пожар перекинулся на резервуар с нефтью

Возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми перекинулось на соседний резервуар, где есть нефть, сообщила министр природных ресурсов и охраны... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:29

2023-10-29T17:29

2023-10-29T17:49

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми перекинулось на соседний резервуар, где есть нефть, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около посёлка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали. Киселевич приводила данные об одном погибшем и одном пострадавшем, который получил ожоги 30% поверхности тела. СУСК РФ по региону сообщало, что заведено дело о нарушении правил безопасности, возгорание ликвидируется, а информация о пострадавших и погибших уточняется."Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров", - написала она.Как уточнила Киселевич, "нефтепровод находится под землей, угрозы нет"."Рядом стоящие резервуары наполнены водой" - добавила министр.Ранее Киселевич уточняла, что резервуар, на котором произошло возгорание, был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло. В настоящее время работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.Региональное управление МЧС, сотрудники которого тушат возгорание на резервуаре, сообщало, что с пожаром борются более 50 человек и 18 единиц техники с тем, чтобы не допустить перехода огня на соседние резервуары.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия