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Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/obstrel-1905941356.html
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 29.10.2023
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР
Украинские войска утром в воскресенье выпустили 22 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщило в в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:48
2023-10-29T10:48
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили 22 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщило в в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.15 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 09.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 9.15, 9.35 и 9.55 Донецк снова попал под обстрел, по нему украинские войска выпустили суммарно еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров. В 9.40 и 9.50 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Макеевке и Горловке

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили 22 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщило в в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.15 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 09.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 9.15, 9.35 и 9.55 Донецк снова попал под обстрел, по нему украинские войска выпустили суммарно еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров. В 9.40 и 9.50 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть снарядов калибра 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 октября, 16:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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