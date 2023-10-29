https://ria.ru/20231029/obstrel-1905941356.html

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 29.10.2023

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

Украинские войска утром в воскресенье выпустили 22 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщило в в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:48

2023-10-29T10:48

2023-10-29T10:48

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили 22 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщило в в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.15 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 09.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 9.15, 9.35 и 9.55 Донецк снова попал под обстрел, по нему украинские войска выпустили суммарно еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров. В 9.40 и 9.50 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия