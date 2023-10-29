https://ria.ru/20231029/aeroport-1906042252.html

Глава Дагестана созвал экстренное заседание оперштаба из-за ЧП в Махачкале

Глава Дагестана созвал экстренное заседание оперштаба из-за ЧП в Махачкале - РИА Новости, 29.10.2023

Глава Дагестана созвал экстренное заседание оперштаба из-за ЧП в Махачкале

Оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:56

2023-10-29T22:56

2023-10-29T23:05

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

сергей меликов

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание, сообщает правительство региона."Создан оперативный штаб по ситуации с инцидентом в связи с общественно-политической ситуацией в Дагестане. Руководит штабом глава Дагестана Сергей Меликов, который в эти минуты определяет задачи и действия членов штаба", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.По поручению Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание оперативного штаба с участием руководства органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов.

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махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, сергей меликов, происшествия