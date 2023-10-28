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Жертвами массового убийства в штате Мэн стали люди от 14 до 76 лет - РИА Новости, 28.10.2023
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01:59 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/zhertvy-1905759959.html
Жертвами массового убийства в штате Мэн стали люди от 14 до 76 лет
Жертвами массового убийства в штате Мэн стали люди от 14 до 76 лет - РИА Новости, 28.10.2023
Жертвами массового убийства в штате Мэн стали люди от 14 до 76 лет
Жертвами массового убийства в американском штате Мэн в среду стали 16 мужчин и две женщины, возраст погибших - от 14 до 76 лет, сообщил комиссар департамента... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:59
2023-10-28T01:59
в мире
мэн (штат)
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Жертвами массового убийства в американском штате Мэн в среду стали 16 мужчин и две женщины, возраст погибших - от 14 до 76 лет, сообщил комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак. "Мы опознали жертв, уведомили семей, все 18 человек были опознаны", - сообщил Сосчак журналистам. По его словам, жертвами стали 16 мужчин и две женщины, возраст убитых - от 14 до 76 лет. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное. Его до сих пор ищут.
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в мире, мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), Массовая стрельба в штате Мэн
Жертвами массового убийства в штате Мэн стали люди от 14 до 76 лет

Полиция штата Мэн: жертвами стрелка из Льюистона стали люди от 14 до 76 лет

© AP Photo / Steven SenneОфицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне
Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Steven Senne
Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Жертвами массового убийства в американском штате Мэн в среду стали 16 мужчин и две женщины, возраст погибших - от 14 до 76 лет, сообщил комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак.
«
"Мы опознали жертв, уведомили семей, все 18 человек были опознаны", - сообщил Сосчак журналистам.
По его словам, жертвами стали 16 мужчин и две женщины, возраст убитых - от 14 до 76 лет.
Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное. Его до сих пор ищут.
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
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В миреМэн (штат)Массовая стрельба в штате Мэн
 
 
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