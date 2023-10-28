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В штате Мэн отменили приказ, предписывающий жителям оставаться в укрытии - РИА Новости, 28.10.2023
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00:49 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ukrytie-1905756278.html
В штате Мэн отменили приказ, предписывающий жителям оставаться в укрытии
В штате Мэн отменили приказ, предписывающий жителям оставаться в укрытии - РИА Новости, 28.10.2023
В штате Мэн отменили приказ, предписывающий жителям оставаться в укрытии
Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что власти отменили приказ, предписывающий местным жителям... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T00:49
2023-10-28T00:49
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что власти отменили приказ, предписывающий местным жителям оставаться в укрытии, несмотря на продолжающиеся поиски подозреваемого в массовом убийстве. Полиция штата Мэн в США после массовой стрельбы в городе Льюистон распространила на другой город штата Боудоин рекомендации по закрытию школ, а также призвала жителей города оставаться в укрытии во время поиска следователями подозреваемого в стрельбе. "Приказ оставаться в укрытии отменен", - сказал Сосчак на пресс-конференции. Тем не менее, несмотря на отмену приказа, с субботы будет запрещено охотиться в Льюистоне, Лисбоне, Боудене и Монмуте, добавил он. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное. Его до сих пор ищут.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905507288.html
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массовая стрельба в штате мэн, мэн (штат), сша, в мире
Массовая стрельба в штате Мэн, Мэн (штат), США, В мире
В штате Мэн отменили приказ, предписывающий жителям оставаться в укрытии

Власти штата Мэн отменили приказ, предписывающий жителям оставаться в укрытии

© AP Photo / Steven SenneСотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн
Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Steven Senne
Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что власти отменили приказ, предписывающий местным жителям оставаться в укрытии, несмотря на продолжающиеся поиски подозреваемого в массовом убийстве.
Полиция штата Мэн в США после массовой стрельбы в городе Льюистон распространила на другой город штата Боудоин рекомендации по закрытию школ, а также призвала жителей города оставаться в укрытии во время поиска следователями подозреваемого в стрельбе.
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"Приказ оставаться в укрытии отменен", - сказал Сосчак на пресс-конференции.
Тем не менее, несмотря на отмену приказа, с субботы будет запрещено охотиться в Льюистоне, Лисбоне, Боудене и Монмуте, добавил он.
Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное. Его до сих пор ищут.
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