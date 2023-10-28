https://ria.ru/20231028/samolet-1905827505.html

Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете

Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете - РИА Новости, 28.10.2023

Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бишкек, приземлился по технической причине, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:30

2023-10-28T14:30

2023-10-28T14:32

происшествия

самара

москва

бишкек

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САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бишкек, приземлился по технической причине, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, 28 октября в аэропорту Самары по технической причине совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Бишкек. Пострадавших нет. Технические службы аэропорта проверяют борт. "На борту судна находилось 190 пассажиров и члены экипажа. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231004/samolet-1900410553.html

самара

москва

бишкек

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Ольга Фомченкова

происшествия, самара, москва, бишкек