https://ria.ru/20231028/samolet-1905827505.html
Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете
Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете - РИА Новости, 28.10.2023
Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бишкек, приземлился по технической причине, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:30
2023-10-28T14:30
2023-10-28T14:32
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САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бишкек, приземлился по технической причине, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, 28 октября в аэропорту Самары по технической причине совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Бишкек. Пострадавших нет. Технические службы аэропорта проверяют борт. "На борту судна находилось 190 пассажиров и члены экипажа. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231004/samolet-1900410553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самара, москва, бишкек
Происшествия, Самара, Москва, Бишкек
Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете
Прокуратура: на борту экстренно севшего в Самаре самолета было 190 пассажиров