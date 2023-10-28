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Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете - РИА Новости, 28.10.2023
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14:30 28.10.2023 (обновлено: 14:32 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/samolet-1905827505.html
Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете
Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете - РИА Новости, 28.10.2023
Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бишкек, приземлился по технической причине, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:30
2023-10-28T14:32
происшествия
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москва
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САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бишкек, приземлился по технической причине, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, 28 октября в аэропорту Самары по технической причине совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Бишкек. Пострадавших нет. Технические службы аэропорта проверяют борт. "На борту судна находилось 190 пассажиров и члены экипажа. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231004/samolet-1900410553.html
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Происшествия, Самара, Москва, Бишкек
Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете

Прокуратура: на борту экстренно севшего в Самаре самолета было 190 пассажиров

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре
Пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бишкек, приземлился по технической причине, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, 28 октября в аэропорту Самары по технической причине совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Бишкек. Пострадавших нет. Технические службы аэропорта проверяют борт.
«
"На борту судна находилось 190 пассажиров и члены экипажа. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.
Здание международного аэропорта Уфа - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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