https://ria.ru/20231028/operatsiya-1905829403.html
СМИ: в наземной операции Израиля участвовали пять тысяч американцев
СМИ: в наземной операции Израиля участвовали пять тысяч американцев - РИА Новости, 28.10.2023
СМИ: в наземной операции Израиля участвовали пять тысяч американцев
Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции, начатой Израилем в пятницу против сектора Газа, об этом сообщило иранское государственное... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:42
2023-10-28T14:42
2023-10-28T15:05
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции, начатой Израилем в пятницу против сектора Газа, об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на информацию, полученную от органов госбезопасности исламской республики.Утром в субботу член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа провалилась, а израильская армия понесла большие потери."В информации, полученной от источников в службах безопасности Ирана журналистам агентства Tasnim, указывается на то, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу", - говорится в сообщении.Агентство отмечает также, что получило из ряда других "информированных источников" сведения, согласно которым операция израильской армии против Газы минувшей ночью была осуществлена с участием трех дивизий и нескольких бригад американской армии.Tasnim подчеркивает, что израильская армия сейчас пытается разделить сектор Газа на две или три зоны, войдя с этих территорий, а затем вступить в следующую фазу войны с Палестиной, рассчитывая на ликвидирование связи между силами палестинского сопротивления.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, хамас, оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, ХАМАС, ООН
СМИ: в наземной операции Израиля участвовали пять тысяч американцев
Tasnim: в наземной операции Израиля участвовали пять тысяч военных из США
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции, начатой Израилем в пятницу против сектора Газа, об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim
со ссылкой на информацию, полученную от органов госбезопасности исламской республики.
Утром в субботу член руководства палестинского движения ХАМАС
за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа провалилась, а израильская армия понесла большие потери.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
"В информации, полученной от источников в службах безопасности Ирана
журналистам агентства Tasnim, указывается на то, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает также, что получило из ряда других "информированных источников" сведения, согласно которым операция израильской армии против Газы минувшей ночью была осуществлена с участием трех дивизий и нескольких бригад американской армии.
Tasnim подчеркивает, что израильская армия сейчас пытается разделить сектор Газа на две или три зоны, войдя с этих территорий, а затем вступить в следующую фазу войны с Палестиной
, рассчитывая на ликвидирование связи между силами палестинского сопротивления.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем