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В Венгрии отреагировали на обвинения в авторитаризме со стороны Швеции - РИА Новости, 28.10.2023
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09:32 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/obvineniya-1905785171.html
В Венгрии отреагировали на обвинения в авторитаризме со стороны Швеции
В Венгрии отреагировали на обвинения в авторитаризме со стороны Швеции - РИА Новости, 28.10.2023
В Венгрии отреагировали на обвинения в авторитаризме со стороны Швеции
Обвинения Швеции в адрес Венгрии в авторитаризме, недемократичности, диктаторстве не помогают ратификации венгерским парламентом вступления Стокгольма в НАТО,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:32
2023-10-28T09:32
в мире
швеция
венгрия
петер сийярто
нато
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Обвинения Швеции в адрес Венгрии в авторитаризме, недемократичности, диктаторстве не помогают ратификации венгерским парламентом вступления Стокгольма в НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Отвечая на вопрос о том, собирается ли Будапешт одобрить к концу ноября вступление Швеции в НАТО, Сийярто сказал: "Все зависит от того, когда депутаты решат проголосовать по этому вопросу. Определенно, поведение Швеции не помогает, потому что продолжение распространения фейковых новостей о Венгрии, продолжение обвинений Венгрии в недемократичности, диктаторстве и авторитаризме – просто не приносит пользы".Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. В администрации турецкого лидера 23 октября сообщили РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе.
https://ria.ru/20230928/nato-1899287666.html
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в мире, швеция, венгрия, петер сийярто, нато
В мире, Швеция, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО
В Венгрии отреагировали на обвинения в авторитаризме со стороны Швеции

Сийярто: критика Швецией Венгрии не помогает ратификации ее вступления в НАТО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на район Буда в Будапеште
Вид на район Буда в Будапеште - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Обвинения Швеции в адрес Венгрии в авторитаризме, недемократичности, диктаторстве не помогают ратификации венгерским парламентом вступления Стокгольма в НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Отвечая на вопрос о том, собирается ли Будапешт одобрить к концу ноября вступление Швеции в НАТО, Сийярто сказал: "Все зависит от того, когда депутаты решат проголосовать по этому вопросу. Определенно, поведение Швеции не помогает, потому что продолжение распространения фейковых новостей о Венгрии, продолжение обвинений Венгрии в недемократичности, диктаторстве и авторитаризме – просто не приносит пользы".
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО
28 сентября, 19:17
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. В администрации турецкого лидера 23 октября сообщили РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Сийярто прокомментировал возможное вступление Швеции в НАТО
24 октября, 17:26
 
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