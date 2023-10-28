В Венгрии отреагировали на обвинения в авторитаризме со стороны Швеции
Сийярто: критика Швецией Венгрии не помогает ратификации ее вступления в НАТО
Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
ООН, 28 окт – РИА Новости. Обвинения Швеции в адрес Венгрии в авторитаризме, недемократичности, диктаторстве не помогают ратификации венгерским парламентом вступления Стокгольма в НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Отвечая на вопрос о том, собирается ли Будапешт одобрить к концу ноября вступление Швеции в НАТО, Сийярто сказал: "Все зависит от того, когда депутаты решат проголосовать по этому вопросу. Определенно, поведение Швеции не помогает, потому что продолжение распространения фейковых новостей о Венгрии, продолжение обвинений Венгрии в недемократичности, диктаторстве и авторитаризме – просто не приносит пользы".
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. В администрации турецкого лидера 23 октября сообщили РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе.