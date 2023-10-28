https://ria.ru/20231028/obstrel-1905792604.html
ВСУ за сутки выпустили около 20 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили около 20 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 28.10.2023
ВСУ за сутки выпустили около 20 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по двум приграничным районам Белгородской области около 20 боеприпасов, при этом почти половина из них была... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T10:26
2023-10-28T10:26
2023-10-28T10:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по двум приграничным районам Белгородской области около 20 боеприпасов, при этом почти половина из них была сброшена с помощью дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 27 октября. В пятницу украинские военные выпустили 19 снарядов по двум приграничным муниципалитетам, включая 9 взрывных устройств, сброшенных с беспилотников. По данным главы региона за отчетный день пострадавших и разрушений нет. "В Грайворонском городском округе на окраине села Сподарюшино противник сбросил с БВС 7 взрывных устройств. По окраине села Безымено выпущено 2 минометных снаряда, по окраинам сел Пороз и Дроновка - 4 и 3 минометных снаряда соответственно", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Щетиновка с беспилотника сброшено два взрывных устройства. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231023/bespilotnik-1904728421.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили около 20 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 19 снарядов по Белгородской области
БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по двум приграничным районам Белгородской области около 20 боеприпасов, при этом почти половина из них была сброшена с помощью дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 27 октября. В пятницу украинские военные выпустили 19 снарядов по двум приграничным муниципалитетам, включая 9 взрывных устройств, сброшенных с беспилотников. По данным главы региона за отчетный день пострадавших и разрушений нет.
Над Белгородской областью сбили беспилотник
"В Грайворонском городском округе на окраине села Сподарюшино противник сбросил с БВС 7 взрывных устройств. По окраине села Безымено выпущено 2 минометных снаряда, по окраинам сел Пороз и Дроновка - 4 и 3 минометных снаряда соответственно", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе
по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Щетиновка с беспилотника сброшено два взрывных устройства.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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