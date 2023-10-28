https://ria.ru/20231028/mask-1905822505.html

Слуцкий призвал Маска обозначить роль США во внутреннем кризисе Европы

Слуцкий призвал Маска обозначить роль США во внутреннем кризисе Европы - РИА Новости, 28.10.2023

Слуцкий призвал Маска обозначить роль США во внутреннем кризисе Европы

Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал предпринимателя Илона Маска обозначить роль США во внутреннем кризисе... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:01

2023-10-28T14:01

2023-10-28T14:26

в мире

сша

илон маск

леонид слуцкий (политик)

европа

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал предпринимателя Илона Маска обозначить роль США во внутреннем кризисе Европы, комментируя слова миллиардера о кризисе в ЕС.Европа рискует столкнуться с внутренним конфликтом, предупредил американский миллиардер Илон Маск, комментируя видео сожжения женщиной-мигрантом флага Франции."Илон Маск говорит о риске гражданской войны в Европе из-за набирающего обороты миграционного кризиса. Но при этом он умалчивает о его причинах и реальной роли США. Честнее было бы признать и назвать виновных в том, что трапы беженцев потекли в Европу. Это Соединенные Штаты, которые под прикрытием евроатлантической солидарности формировали и возглавляли коалиции против законных властей Ирака, Ливии, Сирии, устраивая там войны и вытесняя коренное население. Именно Вашингтон должен признать и нести ответственность за разрушение целых стран и слом судеб их жителей. С этого начинается кризис-менеджмент", - сообщил Слуцкий РИА Новости.

https://ria.ru/20231028/mask-1905797785.html

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сша

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в мире, сша, илон маск, леонид слуцкий (политик), европа