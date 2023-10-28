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Эксперт предположил, когда начнут улучшаться отношения США и Китая - РИА Новости, 28.10.2023
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12:02 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/kitay-1905805069.html
Эксперт предположил, когда начнут улучшаться отношения США и Китая
Эксперт предположил, когда начнут улучшаться отношения США и Китая - РИА Новости, 28.10.2023
Эксперт предположил, когда начнут улучшаться отношения США и Китая
Улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином может начаться с ослабления или полного отказа от торговых пошлин, сотрудничества по борьбе с изменением... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:02
2023-10-28T12:02
в мире
сша
китай
ван и (политик)
си цзиньпин
дональд трамп
джо байден
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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином может начаться с ослабления или полного отказа от торговых пошлин, сотрудничества по борьбе с изменением климата, усиления совместной борьбы с наркотическими веществами, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан. Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена 26-28 октября находится с визитом в США. По мнению Чжэн Аньгуана, несмотря на то, что визит Ван И способствует укреплению политического взаимодоверия и снижению недопонимания между странами, фундаментальные изменения в китайско-американских отношениях требуют от США отказа от менталитета гегемонизма времен холодной войны, когда Китай рассматривается в качестве стратегического соперника. Практическое улучшение отношений между странами может начаться по ряду направлений, считает эксперт. "Улучшение китайско-американских отношений может начаться с делового сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес - таких как смягчение торговой войны, снижение или даже отмена тарифов, повышенных при администрации Дональда Трампа, создание условий для возобновления гуманитарных и культурных обменов между двумя странами, совместное содействие решению проблемы изменения климата, сотрудничество по усилению контроля над наркотическими веществами, сотрудничество в сфере новых технологий", - сказал он. Чжэн Аньгуан добавил, что визит Ван И также "закладывает основу" для саммита лидеров двух стран в следующем месяце. Ранее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что глава МИД Китая Ван И и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров заявили о согласии сторон прилагать усилия по организации встречи лидеров США и Китая в Сан-Франциско. Визит Ван И проходит в преддверии саммита АТЭС, который состоится 11-17 ноября в Сан-Франциско. Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин может принять в нем участие. Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась. Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных". Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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в мире, сша, китай, ван и (политик), си цзиньпин, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Китай, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Джо Байден
Эксперт предположил, когда начнут улучшаться отношения США и Китая

Чжэн Аньгуан: отношения США и Китая улучшатся после ослабления торговых пошлин

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином может начаться с ослабления или полного отказа от торговых пошлин, сотрудничества по борьбе с изменением климата, усиления совместной борьбы с наркотическими веществами, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан.
Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена 26-28 октября находится с визитом в США. По мнению Чжэн Аньгуана, несмотря на то, что визит Ван И способствует укреплению политического взаимодоверия и снижению недопонимания между странами, фундаментальные изменения в китайско-американских отношениях требуют от США отказа от менталитета гегемонизма времен холодной войны, когда Китай рассматривается в качестве стратегического соперника. Практическое улучшение отношений между странами может начаться по ряду направлений, считает эксперт.
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2 октября, 08:00
"Улучшение китайско-американских отношений может начаться с делового сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес - таких как смягчение торговой войны, снижение или даже отмена тарифов, повышенных при администрации Дональда Трампа, создание условий для возобновления гуманитарных и культурных обменов между двумя странами, совместное содействие решению проблемы изменения климата, сотрудничество по усилению контроля над наркотическими веществами, сотрудничество в сфере новых технологий", - сказал он.
Чжэн Аньгуан добавил, что визит Ван И также "закладывает основу" для саммита лидеров двух стран в следующем месяце.
Ранее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что глава МИД Китая Ван И и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров заявили о согласии сторон прилагать усилия по организации встречи лидеров США и Китая в Сан-Франциско.
Визит Ван И проходит в преддверии саммита АТЭС, который состоится 11-17 ноября в Сан-Франциско. Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин может принять в нем участие.
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Китай нашел ответ на главный вопрос
27 сентября, 08:00
Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась.
Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных".
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Эксперт усомнился в улучшении отношений между США и КНР в обозримом будущем
Вчера, 10:05
Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.
Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.
Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Байдена поймали на грубой лжи
26 октября, 03:35
 
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