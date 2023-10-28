Лидер СИРИЗА раскритиковал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе
Лидер СИРИЗА Касселакис назвал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе позором
© AP Photo / Adel HanaДым после израильских авиаударов по Газе
© AP Photo / Adel Hana
Дым после израильских авиаударов по Газе
АФИНЫ, 28 окт - РИА Новости. Лидер крупнейшей в Греции оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА Стефанос Касселакис в соцсети X назвал "днем позора для греческой дипломатии, греческого народа и его истории" позицию Греции при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
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"Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за объявление гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. 120 стран, таких как Франция, Испания и Португалия, выступили на стороне мира. Не Греция Мицотакиса. Мы воздержались. Этой ночью в Газе мирные жители снова пережили этот ужас, и мы "умыли руки", - написал Касселакис.
"День позора для греческой дипломатии, греческого народа и его истории", - заявил лидер официальной оппозиции.
Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора.
В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.