https://ria.ru/20231028/gretsiya-1905806195.html

Лидер СИРИЗА раскритиковал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе

Лидер СИРИЗА раскритиковал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе - РИА Новости, 28.10.2023

Лидер СИРИЗА раскритиковал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе

Лидер крупнейшей в Греции оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА Стефанос Касселакис в соцсети X назвал "днем позора для греческой дипломатии,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T12:12

2023-10-28T12:12

2023-10-28T12:13

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генеральная ассамблея оон

сириза

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АФИНЫ, 28 окт - РИА Новости. Лидер крупнейшей в Греции оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА Стефанос Касселакис в соцсети X назвал "днем позора для греческой дипломатии, греческого народа и его истории" позицию Греции при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. "Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за объявление гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. 120 стран, таких как Франция, Испания и Португалия, выступили на стороне мира. Не Греция Мицотакиса. Мы воздержались. Этой ночью в Газе мирные жители снова пережили этот ужас, и мы "умыли руки", - написал Касселакис."День позора для греческой дипломатии, греческого народа и его истории", - заявил лидер официальной оппозиции. Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену". Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора. В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, греция, израиль, франция, генеральная ассамблея оон, сириза, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году