Рейтинг@Mail.ru
Лидер СИРИЗА раскритиковал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 28.10.2023 (обновлено: 12:13 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/gretsiya-1905806195.html
Лидер СИРИЗА раскритиковал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе
Лидер СИРИЗА раскритиковал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе - РИА Новости, 28.10.2023
Лидер СИРИЗА раскритиковал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе
Лидер крупнейшей в Греции оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА Стефанос Касселакис в соцсети X назвал "днем позора для греческой дипломатии,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:12
2023-10-28T12:13
в мире
греция
израиль
франция
генеральная ассамблея оон
сириза
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a60fe373ea91c12e45271f82a2e8d9.jpg
АФИНЫ, 28 окт - РИА Новости. Лидер крупнейшей в Греции оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА Стефанос Касселакис в соцсети X назвал "днем позора для греческой дипломатии, греческого народа и его истории" позицию Греции при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. &quot;Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за объявление гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. 120 стран, таких как Франция, Испания и Португалия, выступили на стороне мира. Не Греция Мицотакиса. Мы воздержались. Этой ночью в Газе мирные жители снова пережили этот ужас, и мы &quot;умыли руки&quot;, - написал Касселакис."День позора для греческой дипломатии, греческого народа и его истории", - заявил лидер официальной оппозиции. Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену". Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора. В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
греция
израиль
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077784_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_7a8e4fcf88789968767239a1db8dc27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, израиль, франция, генеральная ассамблея оон, сириза, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Греция, Израиль, Франция, Генеральная Ассамблея ООН, СИРИЗА, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидер СИРИЗА раскритиковал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе

Лидер СИРИЗА Касселакис назвал позицию Афин по резолюции ГА ООН по Газе позором

© AP Photo / Adel HanaДым после израильских авиаударов по Газе
Дым после израильских авиаударов по Газе - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым после израильских авиаударов по Газе
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 28 окт - РИА Новости. Лидер крупнейшей в Греции оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА Стефанос Касселакис в соцсети X назвал "днем позора для греческой дипломатии, греческого народа и его истории" позицию Греции при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
«

"Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за объявление гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. 120 стран, таких как Франция, Испания и Португалия, выступили на стороне мира. Не Греция Мицотакиса. Мы воздержались. Этой ночью в Газе мирные жители снова пережили этот ужас, и мы "умыли руки", - написал Касселакис.

Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
"День позора для греческой дипломатии, греческого народа и его истории", - заявил лидер официальной оппозиции.
Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора.
В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
 
В миреГрецияИзраильФранцияГенеральная Ассамблея ООНСИРИЗАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала