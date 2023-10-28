Ночные удары Израиля уничтожили сотни зданий в секторе Газа, сообщили СМИ
AFP: ночные авиаудары Израиля уничтожили сотни зданий и домов в секторе Газа
© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сотни зданий в секторе Газа были уничтожены из-за авиаударов Израиля минувшей ночью, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу гражданской обороны сектора Газа.
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"Сотни зданий и домов полностью уничтожены и еще тысячи домов повреждены", - приводит агентство слова пресс-секретаря службы гражданской обороны Махмуда Бассала.
По словам пресс-секретаря, интенсивные авиаудары "изменили ландшафт" северной части сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках обИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.