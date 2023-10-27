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С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 27 журналистов - РИА Новости, 27.10.2023
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04:11 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/zhurnalisty-1905536863.html
С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 27 журналистов
С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 27 журналистов - РИА Новости, 27.10.2023
С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 27 журналистов
Число сотрудников СМИ, погибших с начала эскалации палестино-израильского конфликта, выросло до 27, сообщил международный Комитет по защите журналистов... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T04:11
2023-10-27T04:11
израиль
восточный иерусалим
россия
в мире
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число сотрудников СМИ, погибших с начала эскалации палестино-израильского конфликта, выросло до 27, сообщил международный Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ). Ранее сообщалось о 24 погибших журналистах. "Была подтверждена гибель 27 журналистов: 22 палестинцев, четырех израильтянин и одного ливанца", - говорится в сообщении на сайте комитета. Отмечается, что еще восемь журналистов получили ранения, а девять были задержаны или пропали без вести. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/sammit-1905524417.html
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израиль, восточный иерусалим, россия, в мире, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Восточный Иерусалим, Россия, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 27 журналистов

CPJ: жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали 27 журналистов

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число сотрудников СМИ, погибших с начала эскалации палестино-израильского конфликта, выросло до 27, сообщил международный Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ).
Ранее сообщалось о 24 погибших журналистах.
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26 октября, 23:50
"Была подтверждена гибель 27 журналистов: 22 палестинцев, четырех израильтянин и одного ливанца", - говорится в сообщении на сайте комитета.
Отмечается, что еще восемь журналистов получили ранения, а девять были задержаны или пропали без вести.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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26 октября, 18:26
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильВосточный ИерусалимРоссияВ миреВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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