https://ria.ru/20231027/vsu-1905643268.html

Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР

Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.10.2023

Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР

Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:21

2023-10-27T14:21

2023-10-27T14:57

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях критически низок, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В зоне ответственности "Западной" группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих", - отмечается в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20231008/dezertiry-1901245888.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр