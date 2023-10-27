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Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР
Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.10.2023
Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР
Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:21
2023-10-27T14:21
2023-10-27T14:57
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях критически низок, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В зоне ответственности "Западной" группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих", - отмечается в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР
Минобороны: на двух направлениях мораль солдат ВСУ упала до критически низкой