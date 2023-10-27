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Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 27.10.2023 (обновлено: 14:57 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/vsu-1905643268.html
Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР
Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.10.2023
Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР
Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:21
2023-10-27T14:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях критически низок, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В зоне ответственности "Западной" группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих", - отмечается в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20231008/dezertiry-1901245888.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны рассказало о критически низкой морали солдат ВСУ в ДНР

Минобороны: на двух направлениях мораль солдат ВСУ упала до критически низкой

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях критически низок, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В зоне ответственности "Западной" группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих", - отмечается в сводке военного ведомства.
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