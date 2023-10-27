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КНР не примет участие во встрече по украинской "формуле мира", сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
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00:05 27.10.2023 (обновлено: 02:00 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905525666.html
КНР не примет участие во встрече по украинской "формуле мира", сообщили СМИ
КНР не примет участие во встрече по украинской "формуле мира", сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
КНР не примет участие во встрече по украинской "формуле мира", сообщили СМИ
Представители Китая, как ожидается, не примут участие в октябрьской встрече на Мальте, посвященной вопросам реализации киевской "формулы мира", которую в Москве РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:05
2023-10-27T02:00
москва
украина
россия
владимир зеленский
g7
брикс
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители Китая, как ожидается, не примут участие в октябрьской встрече на Мальте, посвященной вопросам реализации киевской "формулы мира", которую в Москве называют оторванной от реальности, передает агентство Блумберг.По словам информированных источников, на форум приедут делегации из стран G7, Катара, ЮАР, Индии и Турции. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн. Офис Владимира Зеленского заявлял об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств.Отсутствие делегатов из Пекина станет разочарованием для Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта, говорится в публикации.В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, в ходе колторой обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, подчеркивали в Кремле.
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москва, украина, россия, владимир зеленский, g7, брикс, в мире
Москва, Украина, Россия, Владимир Зеленский, G7, БРИКС, В мире
КНР не примет участие во встрече по украинской "формуле мира", сообщили СМИ

Bloomberg: КНР не примет участие во встрече на Мальте по "формуле мира" Украины

© AP Photo / Andy WongФлаг КНР в Пекине
Флаг КНР в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаг КНР в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители Китая, как ожидается, не примут участие в октябрьской встрече на Мальте, посвященной вопросам реализации киевской "формулы мира", которую в Москве называют оторванной от реальности, передает агентство Блумберг.
По словам информированных источников, на форум приедут делегации из стран G7, Катара, ЮАР, Индии и Турции. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн. Офис Владимира Зеленского заявлял об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств.
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23 сентября, 19:48
Отсутствие делегатов из Пекина станет разочарованием для Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта, говорится в публикации.
В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, в ходе колторой обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, подчеркивали в Кремле.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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18 сентября, 07:03
 
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